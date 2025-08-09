Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Ikšķiles tenisa korti pieejami katru dienu no plkst. 7.00

Ikšķiles tenisa korti pieejami katru dienu no plkst. 7.00
Foto: Ogres novada sporta centrs
Ikšķiles tenisa korti pieejami katru dienu no plkst. 7.00

Apmeklētāju kļūst arvien vairāk, tāpēc Ikšķiles tenisa kortam tiek pagarināts darba laiks.
Ikšķiles tenisa korts tagad pieejams jau no plkst. 7.00 – katru dienu, informē Ogres novada sporta centrs (ONSC).

Uz vietas pieejamas bezmaksas tenisa bumbiņas, norāda ONSC.
Rezervēt iespējams Bookla: https://bookla.com/lv/company/ogre-ikskiles-pilsetas-un-tinuzu-pagasta-parvalde-sport?fbclid=IwY2xjawMAK-5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKYW9ZWno1ZVlWQXBTTlg2AR6e7EXFolbJla0mz4lA0Z2Yj9KYL1QyTkKYkEI8iOhbL2ECtEFj1w-vyITE2w_aem_k-QsV27iJfX_-PPawdWOHQ

