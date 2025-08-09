Uz vietas pieejamas bezmaksas tenisa bumbiņas, norāda ONSC.
Rezervēt iespējams Bookla: https://bookla.com/lv/company/ogre-ikskiles-pilsetas-un-tinuzu-pagasta-parvalde-sport?fbclid=IwY2xjawMAK-5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKYW9ZWno1ZVlWQXBTTlg2AR6e7EXFolbJla0mz4lA0Z2Yj9KYL1QyTkKYkEI8iOhbL2ECtEFj1w-vyITE2w_aem_k-QsV27iJfX_-PPawdWOHQ
Ikšķiles tenisa korti pieejami katru dienu no plkst. 7.00
Apmeklētāju kļūst arvien vairāk, tāpēc Ikšķiles tenisa kortam tiek pagarināts darba laiks.
Ikšķiles tenisa korts tagad pieejams jau no plkst. 7.00 – katru dienu, informē Ogres novada sporta centrs (ONSC).