"Šoreiz finišs vēl priecīgāks, jo četri dalībnieki laimēja mūsu atbalstītāju dāvanu kartes, lai vasara būtu vēl aizraujošāka un sportiskāka! Liels paldies mūsu super atbalstītājiem!" tā organizatori un īpaši izceļ divus atbalstītājus, aicinot ikvienu tos apmeklēt un sportot kopā -
Minigolfs “Āres” - Ikšķilē (Pērkona ielā 1)
"Šogad tas ir uzņēmis jaunus apgriezienus un paplašinājies! Tagad Tev ir iespēja izspēlēt vēl vairāk bedrīšu kopā ar ģimeni, draugiem vai pat kopā ar visu klasi. Pēc aktīvas spēles varēsi atpūsties jaukā nojumītē un nobaudīt gardu saldējumu." (Pieteikties: 27813683)
OZK noma Ogres Zilajos kalnos
"Vai Tevi dažreiz pārņem sajūta, cik labi būtu, ja tik intensīvi, sviedriem līstot, nebūtu visu laiku pašam jāminas? Kaut būtu kāds mistisks spēks, kas pastumj uz priekšu... OZK nomā ir pieejami elektrovelosipēdi, kuri Tevi aizvedīs aizraujošā piedzīvojumā pa Zilo kalnu takām! Tie ir izcili piemēroti gan mierīgai atpūtai pa meža celiņiem, gan sportiskākiem braucieniem. Noteikti izmēģini!" (Pieteikties: 25664443)
3. kārtas rezultāti apskatāmi šeit.