Organizatori izsaka sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzēja radīt šo īpašo pasākumu:
"Pateicamies Ogres novada sporta centram un Ikšķiles OK lielajiem un mazajiem rūķiem, trenerei Daigai Beinerei par idejas aizsākšanu, Ikšķiles vidusskolai, lieliskajam Ziemassvētku vecītim, kā arī Kasparam Livčānam par mūzikas nodrošināšanu.
Īpašs paldies fotogrāfei Telmai Luīzei Brinkmanei par skaistajiem mirkļu iemūžinājumiem un "Dārzā" par gardo tēju, kas sasildīja ikvienu dalībnieku."
Rezultāti:
https://center.sportident.com/results/orienteering/ziemelkurzeme-ok/2025/event-5-ziemassvetku-sprints/overview/1