Ikšķili Ziemassvētkiem iesildīja 5. Ziemassvētku orientēšanās sprints

Foto: Telma Luīze Brinkmane
Ikšķile šogad Ziemassvētkus sagaidīja sportiskā un sirsnīgā gaisotnē – norisinājās jau 5. Ziemassvētku orientēšanās sprints, kas pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus. Sacensībās piedalījās gan Latvijas elites orientieristi, gan tie, kuri orientēšanos izmēģināja pirmo reizi.

Organizatori izsaka sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzēja radīt šo īpašo pasākumu:
"Pateicamies Ogres novada sporta centram un Ikšķiles OK lielajiem un mazajiem rūķiem, trenerei Daigai Beinerei par idejas aizsākšanu, Ikšķiles vidusskolai, lieliskajam Ziemassvētku vecītim, kā arī Kasparam Livčānam par mūzikas nodrošināšanu.

Īpašs paldies fotogrāfei Telmai Luīzei Brinkmanei par skaistajiem mirkļu iemūžinājumiem un "Dārzā" par gardo tēju, kas sasildīja ikvienu dalībnieku."

Rezultāti:
https://center.sportident.com/results/orienteering/ziemelkurzeme-ok/2025/event-5-ziemassvetku-sprints/overview/1

