Ikšķilieši Andersoni – Baltijas vicečempioni simtlauciņu dambretē

Šādi turnīri aizsākās 2022.gadā, kad tas notika Lietuvas pilsētā Šauļos, tad stafeti nākamajā gadā pārņēma Jelgava, sekoja Tallina un nu atkal sacensības atgriezuzās Lietuvā. Bez Latvijas, Igaunijas, Lietuvas jaunajiem dambretistiem sacensībās startēja arī Polijas un Ukrainas jaunie talanti. Kopumā sacensībās piedalījās 124 dalībnieki, kuri trīs dienās izspēlēja 7 kārtas ar laika kontroli 45 minūtes plus 15 sekundes par izdarīto gājienu katram dalībniekam. Rezultāti tika vērtēti desmit vecuma grupās.
U8 vecuma meiteņu grupā pārliecinoši ar 14 punktiem par Baltijas jauniešu čempioni kļuva Latvijas dambretiste Marlēna Gudēvica Liepiņa, otrajā vietā ar 12 punktiem ierindojās un sudraba medaļu saņēma mūsu jaunā dambretiste Gabriela Muceniece, trešajā vietā ar izcīnītajiem 10 punktiem vēl viena Latvijas dambretiste Nikola Bičkoviča, ceturto vietu ar 8 punktiem izcīnīja Milana Oļeiņika, bet Gabriela Knostenberga ar 6 punktiem ierindojās septītajā vietā.
U8 zēnu grupā par Baltijas jauniešu čempionu ar 12 punktiem kļuva un zelta medaļu saņēma mūsu dambretists Haralds Vizulis, otrajā vietā arī ar 12 punktiem ierindojās un sudraba godalgu saņēma Krišjānis Bethers. Juris Bebrišs ar 9 punktiem ieņem piekpēc papildu rādītājiem ierindojās ceturtajā vietā, Henriks Šauva ar 8 punktiem izcīnīja piekto vietu, Kaspars Kronbergs ar 7 punktiem astoto vietu, bet Georgs Gudēvics Liepiņš ar 6 punktiem desmito vietu.
U10 meiteņu grupā par Baltijas čempioni ar 12 punktiem kļuva mūsu dambretiste Jasmīna Lamberte. Otrajā vietā ar 11 punktiem ierindojās un sudraba godalgu saņēma Velta Urmane, bet trešo vietu un bronzas medaļu ar iegūtajiem 9 punktiem izcīnīja Estere Kalēja. Uļjana Urbanoviča un Valērija Krupeņa ar 8 punktiem izcīnīja attiecīgi ceturto un sesto vietu, bet Anna Biruma un Rebeka Rīna ar 7 punktiem attiecīgi septīto un astoto vietu.
U10 zēnu grupā otro vietu un sudraba medalu ar 10 punktiem izcīnīja mūsu dambretists Ernests Andersons, bet trešajā vietā arī ar 10 punktiem vēl viens mūsu dambretists Dāvis Brolis. Ārons Gromovs un Marks Ļebedevs izcīnīja pa 9 punktiem un ieņēma attiecīgi piekto un sesto vietu, Ernests Lukstaraups un Osvalds Vizulis ar 8 punktiem izcīnīja attiecīgi septīto un devīto vietu.
U13 meiteņu grupā pirmās četras vietas Latvijas jaunajām dambretistēm. Pirmajā vietā ar 11 punktiem ierindojās un par Baltijas jauniešu čempioni kļuva Natālija Paškova, otrajā vietā ar 10 punktiem ierindojās un sudraba godalgu saņēma Varvara Ivanova, bet trešo vietu arī ar 10 punktiem izcīnīja un bronzas medaļu saņēma Luīze Gudēvica Liepiņa. Ceturtajā vietā ar 9 punktiem ierindojās Anna Ļebedinska, Ramona Serpāne un Rēzija Rīna ar 8 punktiem ierindojās attiecīgi sestajā un astotajā vietā.
U13 vecuma zēnu grupā otro vietu un sudraba medaļu ar 10 punktiem izcīnīja Latvijas jaunais dambretists Toms Andersons, trešajā vietā arī ar 10 punktiem ierindojās un bronzas godalgu saņēma Maksims Novickis. Jeļisejs Lukjaņenko un Toms Bartušauskis ar 9 punktiem ierindojās attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā, Arvo Krebe ar 8 punktiem ierindojās astotajā vietā, bet Artēmijs Bogdanovs ar 7 punktiem izcīnīja devīto vietu.
U16 vecuma grupā par Baltijas jauniešu čempioni ar izcīnītajiem 9 punktiem kļuva mūsu dambretiste Evelīna Orlovska, otro vietu ar 8 punktiem izcīnīja un sudraba medaļu saņēma Milana Fideline. Odrija Plotniece ar 8 punktiem izcīnīja ceturto vietu , bet Anete Rūta Rotgalve ar 7 punktiem sesto vietu.
U16 zēnu grupā sīvā konkurencē trīs dambretisti izcīnīja pa 10 punktiem. Latvijas jaunais dambretists Roberts Serpāns bija viens no viņiem un pēc papildu rādītājiem viņam šoreiz bronzas medaļa. Ceturtajā vietā ar 9 punktiem ierindojās Iļja Trasko, bet Ņikita Vorotņikovs un Maksims Ziņevičs ar 8 punktiem ierindojās attiecīgi piektajā un sestajā vietā, bet Aleksandrs Tabunovs ar 7 punktiem izcīnīja astoto vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm otro vietu ar 9 punktiem izcīnīja Latvijas dambretiste Alisa Orlova, bet Darja Drabova arī ar iegūtajiem 9 punktiem izcīnīja trešo vietu.
U19 vecuma grupā junioriem Latvijas dambretistiem šoreiz pie godalgām tikt tomēr neizdevās, lai arī otrajai līdz ceturtajai vietai izcīnītais punktu skaits bija vienāds. Labākais no mūsu dambretistiem bija Kristaps Bražis, viņam pēc papildu rādītājiem ceturtā vieta ar 9 punktiem, Kirils Gavlass ar 5 punktiem izcīnīja septīto vietu, bet jaunais dambretists Ivans Bogdanovs izcīnīja 2 punktus un ieņēma astoto vietu.