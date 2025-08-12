Ikšķilieši Andersoni – pasaules vicečempioni simtlauciņu dambretē

Klasikā Latviju pārstāvēja 31 dalībnieks astoņās vecuma grupās, bet kopumā piedalījās 186 dalībnieki no 11 valstīm. Katrā vecuma grupā pēc Šveices sistēmas tika izspēlētas deviņas kārtas ar laika kontroli 80 minūtes plus viena minūte par izdarīto gājienu katram dalībniekam uz partiju. Šajā programmā Latvija izcīnīja 11 medaļas – trīs Eiropas čempionu medaļas, četras sudraba un četras bronzas medaļas.
U10 vecuma grupā meitenēm par Eiropas čempioni, izcīnot 15 punktus, kļuva mūsu jaunā dambretiste Velta Urmane. Trešo vietu, iegūstot 13 punktus, izcīnīja vēl viena mūsu jaunā dambretiste Marlēna Gudēvica Liepiņa. Anna Biruma ar 12 punktiem izcīnīja ceturto vietu, bet Jasmīna Lamberte ar 11 punktiem piekto vietu.
U10 vecuma grupā zēniem otro vietu, iegūstot 14 punktus, izcīnīja mūsu dambretists Ernests Andersons. Ernests Lukstaraups un Marks Ļebedevs ar 11 punktiem ierindojās attiecīgi piektajā un sestajā vietā, bet Dāvis Brolis ar 10 punktiem noslēdza vienpadsmitajā vietā.
U13 vecuma grupā meitenēm visu pirmo trijnieku aizņēma Latvijas jaunās dambretistes. Par Eiropas čempioni, izcīnot 16 punktus, kļuva Alise Misāne, otrajā vietā ar 15 punktiem ierindojās Varvara Ivanova, bet Luīze Gudēvica Liepiņa ar 13 punktiem izcīnīja trešo vietu. Natālija Paškova ar 11 punktiem izcīnīja ceturto vietu, bet Odrija Plotniece ar 10 punktiem astoto vietu.
U13 vecuma grupā zēniem par Eiropas vicečempionu kļuva Toms Andersons, izcīnot 13 punktus. Maksims Novickis un Arvo Krebe ar 12 punktiem ierindojās attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā, bet Toms Bartušauskis ar 11 punktiem izcīnīja septīto vietu.
U16 vecuma grupā meitenēm par Eiropas čempioni, izcīnot 15 punktus, kļuva mūsu dambretiste Malvīne Misāne. Trešo vietu ar iegūtajiem 12 punktiem izcīnīja vēl viena mūsu jaunā dambretiste Milana Fideline, bet Evelīna Orlovska ar 10 punktiem ierindojās desmitajā vietā.
U16 vecuma grupā zēniem sīvā konkurencē mūsu jaunais dambretists Pēteris Kripans ar 12 punktiem izcīnīja Eiropas vicečempiona titulu. Iļja Trasko ar 11 punktiem izcīnīja desmito vietu, Rūdis Pušmucāns, Maksims Ziņevičs un Aleksandrs Tabunovs ar 9 punktiem izcīnīja sešpadsmito, septiņpadsmito un divdesmito vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm Darja Drabova ar 10 punktiem izcīnīja dalītu otro līdz piekto vietu, diemžēl, papildu rādītāji viņu ierindoja ceturtajā vietā. Alisa Orlova izcīnīja 9 punktus un septīto vietu, bet Renāte Kalniņa ar 8 punktiem trīspadsmito vietu.
U19 vecuma grupā junioriem trīs spēlētāji izcīnīja 11 punktus, un mūsu dambretists Klāvs Norenbergs, pateicoties labākiem papildu rādītājiem, izcīnīja trešo vietu. Everts Rūdolfs Lepsis ar 10 punktiem izcīnīja piekto vietu, bet Roberts Grišins ar 9 punktiem vienpadsmito vietu.