Matīss Mežaks atskatās uz ceturtdien trasē piedzīvoto:
“Nu jau liekas, ka tas bija sen, nav pat īsti sanācis pašam novērtēt ceturtdienas rezultātu RCN sacīkstē. No 162 dalībniekiem atbraukt 15. vietā un visplašāk pārstāvētajā R4 klasē (21 dalībnieks) iegūt otro vietu ir diezgan neticams rezultāts.
Sacīksti sākām pa slapju ar lietus riepām, līdz ceturtajā, piektajā aplī trase sāka žūt un viens no pirmajiem pārgāju uz sausajām riepām – tas bija riskants, bet pareizs lēmums. Pēc septītā apļa bija aredzēts mainīties ar Miķeli Mežaku, tomēr to nedarījām, jo mākoņi atkal sāka savilkties un degviela vēl diviem apļiem pietika. Tas atkal bija pareizais lēmums, jo devītajā aplī jau bija slapjš un iekļūt pitos bija izaicinoši.
Tad braucēju maiņa, perfekti ievērots pitos pavadāmais laiks. Pa visiem boksu apmeklējumiem kopā ir jānostāv minimums 10 minūtes – mums bija 10:12. Un tālāk jau Miķelis izdarīja savu darbu perfekti!”
Savukārt šajā nedēļas nogalē Matīss Mežaks izies uz starta leģendārajās Nirburgringas 24 stundu sacīkstēs.