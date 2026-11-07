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Sestdiena, 7. novembris, 2026 07:30

Ikšķiliešiem Andersoniem pasaules čempionāta sudrabs un bronza

Osports.lv
Ikšķiliešiem Andersoniem pasaules čempionāta sudrabs un bronza
Foto: osports.lv
Sestdiena, 7. novembris, 2026 07:30

Ikšķiliešiem Andersoniem pasaules čempionāta sudrabs un bronza

Osports.lv

Ķīnas pilsētā Sjiņtai noslēdzās pasaules jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē sacensības ar klasisko laika kontroli, kurās startēja labākie Latvijas jaunie dambretisti. Mūsu jaunie sportisti sacensībās ar klasisko laika kontroli izcīnīja desmit medaļas – četri pasaules čempionu tituli, divas sudraba un četras bronzas godalgas. Vienu no sudraba medaļām ieguva ikšķilietis Toms Andersons, bet viņa jaunākais brālis Ernests Andersons tika pie pasaules čempionāta bronzas.

U8 vecuma zēnu grupā par pasaules jauniešu čempionu kļuva Latvijas dambretists Henriks Šauva. U10 vecuma meiteņu grupā otro vietu izcīnīja Latvijas dambretiste Valērija Krupeņa un Marlēna Gudēvica-Liepiņa ierindojās trešajā vietā. U10 vecuma zēnu grupā Latvijas dambretists Ernests Andersons izcīnīja trešo vietu. U13 vecuma meiteņu grupā par pasaules jauniešu čempioni kļuva nupat starptautiskās lielmeistares titulu ieguvusī jaunā Latvijas dambretiste Alise Misāne, bet Varvara Ivanova ieguva trešo vietu. U13 vecuma zēnu grupā otro vietu izcīnīja mūsu jaunais dambretists Toms Andersons.

U16 vecuma meiteņu grupā par pasaules jauniešu čempioni kļuva Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, vēl viena mūsu jaunā dambretiste Milana Fideline izcīnīja trešo vietu. U19 vecuma grupā junioriem par pasaules jauniešu čempionu kļuva jaunais Latvijas dambretists Pēteris Kripans, kurš ar neseno startu Eiropas pieaugušo čempionātā arī jau nopelnījis starptautiskā lielmeistara titulu.

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