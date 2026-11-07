Ikšķiliešiem Andersoniem pasaules čempionāta sudrabs un bronza

U8 vecuma zēnu grupā par pasaules jauniešu čempionu kļuva Latvijas dambretists Henriks Šauva. U10 vecuma meiteņu grupā otro vietu izcīnīja Latvijas dambretiste Valērija Krupeņa un Marlēna Gudēvica-Liepiņa ierindojās trešajā vietā. U10 vecuma zēnu grupā Latvijas dambretists Ernests Andersons izcīnīja trešo vietu. U13 vecuma meiteņu grupā par pasaules jauniešu čempioni kļuva nupat starptautiskās lielmeistares titulu ieguvusī jaunā Latvijas dambretiste Alise Misāne, bet Varvara Ivanova ieguva trešo vietu. U13 vecuma zēnu grupā otro vietu izcīnīja mūsu jaunais dambretists Toms Andersons.
U16 vecuma meiteņu grupā par pasaules jauniešu čempioni kļuva Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, vēl viena mūsu jaunā dambretiste Milana Fideline izcīnīja trešo vietu. U19 vecuma grupā junioriem par pasaules jauniešu čempionu kļuva jaunais Latvijas dambretists Pēteris Kripans, kurš ar neseno startu Eiropas pieaugušo čempionātā arī jau nopelnījis starptautiskā lielmeistara titulu.