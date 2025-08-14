Ikšķiliešiem Ernestam un Tomam Andersoniem vēl pa vienam Eiropas vicečempiona titulam

Iepriekš informējām, ka klasikā, kur tika izspēlētas 9 kārtas ar laika kontroli 80 minūtes plus 1 minūte par izdarīto gājienu katram dalībniekam uz partiju, Latvijas pārstāvji visās vecuma grupās kopā izcīnīja 11 medaļas – trīs Eiropas čempionu medaļas, četras sudraba un četras bronzas medaļas. Pēc tam rapidā, kur katrā vecuma grupā arī tika izspēlētas pēc Šveices sistēmas 9 kārtas ar laika kontroli 15 minūtes plus 5 sekundes par izdarīto gājienu katram dalībniekam, latvieši uzrādīja vēl labākus rezultātus un kopumā izcīnīja 13 medaļas – četras Eiropas čempionu medaļas, piecas sudraba un četras bronzas medaļas.
Čempionāts noslēdzās ar ātrspēles turnīru un šajās disciplīnā Latviju pārstāvēja 36 dalībnieki, bet kopumā piedalījās 209 dalībnieki no 11 valstīm. Ātrspēlē katrā vecuma grupā tika izspēlētas pēc Šveices sistēmas 9 kārtas ar laika kontroli 5 minūtes plus 3 sekundes par izdarīto gājienu katram dalībniekam. Šajā programmā Latvijai 11 medaļas – trīs Eiropas čempionu medaļas, piecas sudraba un trīs bronzas medaļas.
U10 vecuma grupā meitenēm par Eiropas čempioni, izcīnot 15 punktus, kļuva mūsu jaunā dambretiste Jasmīna Lamberte, bet otro vietu ar 14 punktiem izcīnīja Velta Urmane. Annai Birumai ar 11 punktiem piektā vieta, bet sesto vietu ar 10 punktiem izcīnīja Marlēna Gudēvica Liepiņa.
U10 vecuma grupā zēniem par Eiropas čempionu, iegūstot 14 punktus, kļuva mūsu dambretists Marks Ļebedevs. Otro vietu arī ar 14 punktiem izcīnīja vēl viens mūsu dambretists Ernests Andersons. Ernests Lukstaraups ar 11 punktiem ierindojās desmitajā vietā. Dāvis Brolis un Ārons Gromovs ar 9 punktiem ierindojās attiecīgi četrpadsmitajā un piecpadsmitajā vietā, Pēteris Trubko un Georgs Gudēvics Liepiņš ar 7 punktiem attiecīgi divdesmit astotajā un trīsdesmitajā vietā.
U13 vecuma grupā meitenēm pirmās divas vietas izcīnīja Latvijas jaunās dambretistes. Par Eiropas čempioni, izcīnot 15 punktus, kļuva Varvara Ivanova, bet Alise Misāne ierindojās otrajā vietā ar 14 punktiem. Ceturto vietu ar 12 punktiem izcīnīja Natālija Paškova, septītajā vietā ar 10 punktiem ierindojās Luīze Gudēvica Liepiņa. Katrīna Liāna Trubko ar 9 punktiem ierindojās septiņpadsmitajā vietā, bet Odrija Plotniece ar 8 punktiem izcīnīja devņpadsmito vietu.
U13 vecuma grupā zēniem par Eiropas vicečempionu, izcīnot 14 punktus, kļuva Toms Andersons. Trešajā vietā 13 punktiem ierindojās Toms Bartušauskis, tikpat punktu, bet sliktāki papildu rādītāji ceturtajā vietā ierindoja Maksimu Novicki. Arvo Krebe ar 10 punktiem izcīnīja vienpadsmito vietu.
U16 vecuma grupā meitenēm par bronzas medaļas ieguvēju, izcīnot 13 punktus, kļuva mūsu dambretiste Malvīne Misāne. Evelīna Orlovska ar 12 punktiem ierindojās ceturtajā vietā., bet Milana Fideline ar iegūtajiem 9 punktiem izcīnīja divpadsmito vietu.
U16 vecuma grupā zēniem, izcīnot 15 punktus, par Eiropas vicečempionu kļuva mūsu jaunais dambretists Pēteris Kripans. Iļja Trasko ar 11 punktiem izcīnīja piekto vietu, Ņikita Vorotņikovs ar 10 punktiem izcīnīja devīto vietu. Aleksandrs Tabunovs un Maksims Ziņevičs ar 9 punktiem izcīnīja attiecīgi sešpadsmito un septiņpadsmito vietu, bet Rūdis Pušmucāns ar 8 punktiem divdesmit otro vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm sīvā konkurencē mūsu dambretiste Alisa Orlova ar 12 punktiem izcīnīja trešo vietu. Darja Drabova izcīnīja 10 punktus un devīto vietu, bet Renāte Kalniņa ar 8 punktiem izcīnīja septiņpadsmito vietu.
U19 vecuma grupā junioriem mūsu dambretists Klāvs Norenbergs izcīnīja 11 punktus un ceturto vietu Everts Rūdolfs Lepsis ar 10 punktiem izcīnīja septīto vietu, bet Roberts Grišins ar 8 punktiem sešpadsmito vietu.