Ikšķiliete Anete Šteinberga atvadās no Latvijas izlases

“Man vienmēr ir bijis gods un cieņa būt daļai no šīs komandas. Nav vārdu, ar kuriem es varētu aprakstīt savas emocijas, savas izjūtas un savu pateicību par laiku Latvijas sieviešu valstsvienībā. Tā bija, ir un būs mana mīļākā komanda, kurā spēlēt un atdot sevi visu. Nav labāku sajūtu, kā spēlēt savas ģimenes, draugu un fanu priekšā. Latvija – tas ir bijis mans dzinulis, mans spēks, mana pašatdeve, kad dodos kārtējā cīņā, lai pārstāvētu savu valsti. Visskaistākās uzvaras, visspēcīgākās emocijas, vislielākie laimes brīži ir bijuši tieši tad, kad mugurā ir bijis Latvijas izlases krekls. Paldies par visu, kas kopā piedzīvots!” savā paziņojumā sociālajā vietnē Instagram paudusi Šteinberga.
Latvijas pieaugušo izlases rindās Šteinberga piedalījusies 101 spēlē, kuru laikā gūti 1247 punkti. Tas ir piektais augstākais rādītājs Latvijas sieviešu basketbola izlases vēsturē. 2023. gada februārī Šteinberga sasniedza Latvijas izlases rekordu, spēlē Stokholmā pret Zviedrijas valstsvienību izceļoties ar 37 gūtiem punktiem. 2012. gadā viņa uzstādīja Latvijas izlases rekordu pārķertajās bumbās, ar sešiem stīliem pret Vācijas izlasi. Viņa arī deviņos mačos sakrājusi “double-double” rādītājus.
Šteinberga spēlēšanai trīs zvaigžņu kreklā veltījusi 20 gadus. 2006. gada vasarā viņa Eiropas čempionātos spēlēja gan Latvijas U16, gan U20 izlasēs. Ar U20 izlasi Šteinberga ieguva bronzas godalgas gan 2009, gan 2010. gada Eiropas čempionātos. Sieviešu izlasē spēka uzbrucējas pozīcijā spēlējošā basketboliste debitēja 2012. gadā. Ar valstsvienību basketboliste piedalījusies četros Eiropas čempioātos.
Savu 101. un pēdējo spēli Latvijas izlases rindās Šteinberga aizvadīja pērnā gada 18. novembrī Rīgā pret Igauniju. Šteinberga ir 13. izlases spēlētāja, kura karjeras laikā sasniegusi simts aizvadīto spēļu robežu.