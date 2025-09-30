Otrdiena, 30.09.2025 21:27
Ikšķiliete Anete Šteinberga savam trofeju sarakstam pievieno Itālijas Superkausu

Ikšķiliete Anete Šteinberga savam trofeju sarakstam pievieno Itālijas Superkausu
Ikšķiliete Anete Šteinberga un “Famila Schio” basketbolistes svētdien, 28. septembrī, “Palaromare” zālē izcīnīja Itālijas Superkausu, finālā apspēlējot “Reyer Venezia” ar 68:56.

Finālturnīrs notika 27.-28. septembrī “Final Four” formātā. Viktora Lapenjas trenētās “Famila Schio” basketbolistes pusfinālā uzvarēja “Magnolia Campobasso” ar 60:42, savukārt “Reyer Venezia” sagrāva Sanmartino “Lupe Basket” ar 83:38.

Zelta spēles pirmajās 20 minūtēs sekmīgākas bija Venēcijas basketbolistes – 29:37. Pagrieziena punkts sekoja trešajā ceturtdaļā, mājiniecēm veicot 19:6 izrāvienu – 48:43. Arī pēdējās 10 minūtes aizritēja ar “Famila Schio” pārsvaru – 68:56.

Anete Šteinberga 30:16 minūtēs guva 12 punktus (2p 1/2, 3p 1/2, 1p 7/8) un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem. Latviete izprovocēja četras piezīmes, ieguva +/- rādītāju 15 un nopelnīja labāko lietderības koeficientu 15.

