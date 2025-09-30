Ikšķiliete Anete Šteinberga savam trofeju sarakstam pievieno Itālijas Superkausu

Finālturnīrs notika 27.-28. septembrī “Final Four” formātā. Viktora Lapenjas trenētās “Famila Schio” basketbolistes pusfinālā uzvarēja “Magnolia Campobasso” ar 60:42, savukārt “Reyer Venezia” sagrāva Sanmartino “Lupe Basket” ar 83:38.
Zelta spēles pirmajās 20 minūtēs sekmīgākas bija Venēcijas basketbolistes – 29:37. Pagrieziena punkts sekoja trešajā ceturtdaļā, mājiniecēm veicot 19:6 izrāvienu – 48:43. Arī pēdējās 10 minūtes aizritēja ar “Famila Schio” pārsvaru – 68:56.
Anete Šteinberga 30:16 minūtēs guva 12 punktus (2p 1/2, 3p 1/2, 1p 7/8) un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem. Latviete izprovocēja četras piezīmes, ieguva +/- rādītāju 15 un nopelnīja labāko lietderības koeficientu 15.