Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 12:30

Ikšķiliete Anete Šteinberga turpmāk basketbolu spēlēs Meksikā

Ikšķiliete Anete Šteinberga turpmāk basketbolu spēlēs Meksikā
Ikšķiliete Anete Šteinberga turpmāk basketbolu spēlēs Meksikā

Ikšķiliete Anete Šteinberga kļūs par trešo latviešu basketbolisti Meksikas pavasara un vasaras čempionātā “Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil”, trešdien, 25. februārī, telefonsarunā ar Sportacentrs.com pastāstīja spēlētājas aģents Mārtiņš Bērziņš.

Spēka uzbrucēja ziemā pārstāvēja Ķīnas klubu “Henan Phoenix”, palīdzot tam izcīnīt otro vietu B grupā. Anete Šteinberga astoņās spēlēs vidēji 22 minūtēs guva 13.0 punktus, izcīnīja 7.5 atlēkušās bumbas un pārķēra 1.9 bumbas.

Latvietes līgums ar “Henan” bija spēkā līdz regulārā turnīra beigām. Tagad vietējā čempionātā ir pusotra mēneša pārtraukums, jo Ķīnas valstsvienība gatavojas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīram Uhaņā.

Anete Šteinberga karjeru turpinās Meksikas klubā “Adelitas de Chihuahua”. Pagājušajā gadā “čivavas” pamatturnīrā izcīnīja otro vietu, savukārt finālsērijā ar 2:3 zaudēja Ilzes Jākobsones un Kristīnes Vītolas bijušajai komandai “Panteras de Aguascaliente”.

Komandā pērn spēlēja vairākas labi zināmas amerikāņu spēlētājas, tai skaitā Kenedija Kārtere – ar iesauku “Holivuda” – un Viktorija Vivjansa. Pēdējā ziemā spēlē Izraēlas čempionātā un 25. februārī kopā ar Paulu Strautmani izcīnīja Izraēlas Valsts kausu.

Meksikas klubi sastāvus veido ap ārzemju basketbolistēm. “Adelitas” rindās šosezon spēlēs garās spēlētājas Staša Kerija (Rutgers), Kristina Higinsa (Baylor) un Anete Šteinberga (UTEP).

LNBP čempionāta sākums paredzēts 12. un 13. martā, kad “Adelitas” izbraukumā spēlēs pret čempioni “Panteras”. Pamatturnīrā paredzētas 16 spēles un tas turpināsies līdz 3. maijam. Sekos izslēgšanas spēles.

Meksikas čempionāts parasti notiek no aprīļa līdz jūlijam. Šogad sezona sāksies un beigsies ātrāk, jo jūnijā un jūlijā sporta dzīve pakārtota FIFA 2026. gada Pasaules kausam futbolā.

“Adelitas de Chihuahua” spēlē “Universidad Autonoma de Chihuahua” piederošajā sporta kompleksā. Manuela Bernardo Agirres vārdā nosauktajā zālē ir vietas 10 530 skatītājiem.

Anete Šteinberga uz Meksiku dosies piektdien. Čivavas pilsēta atrodas valsts ziemeļos – Meksikas plakankalnē, 1400 metrus virs jūras līmeņa, un apmēram 300 kilometrus no latvietei labi zināmās Elpaso pilsētas.

