Ikšķilietei Šteinbergai 13 punktu, Latvijas izlase piekāpjas slovēnietēm

Ikšķilietei Šteinbergai 13 punktu, Latvijas izlase piekāpjas slovēnietēm
Ikšķilietei Šteinbergai 13 punktu, Latvijas izlase piekāpjas slovēnietēm

Latvijas sieviešu valstsvienība trešdien, 12. novembrī, “Women`s EuroBasket 2027” kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē Ļubļanā zaudēja Slovēnijas valstsvienībai ar 66:77. Ikškiliete Anete Šteinberga izcēlās ar 13 gūtiem punktiem un deviņām izcīnītām atlēkušajām bumbām.

Matīsa Rožlapas, Kaspara Mājenieka, Rūdolfa Rozīša un Ilzes Oses-Hlebovickas trenētā komanda Slovēnijā ieradās 9. novembrī. Trešdien viena debija – pirmā oficiālā spēle galvenajam trenerim. Komandas jaunākā spēlētāja, Daugavpils basketbola audzēkne Anna Liepiņa, palika rezervē.

Latvietes kampaņu sāka ar zaudējumu izbraukumā, zaudējot FIBA rangā augstāk esošai komandai, kura spēlējusi piecos finālturnīros pēc kārtas. Savstarpējās spēlēs rezultāts kļuvis 3-3, kvalifikācijā 2-2. Skatītāju pulkā bija Lukas Dončiča tēvs Saša.

Zala Friškoveca, Teja Oblaka un Eva Ļiseca trijatā guva 53 no 76 Slovēnijas punktiem. Katra komanda pieļāva mazāk par 10 kļūdām.

Starta piecinieki

Slovēnija: Oblaka, Friškoveca, Jelenca, Sivka, Ļiseca
Latvija: Vihmane, Vilka, Laksa, Digna Strautmane, Šteinberga

Digna Strautmane pirmajā uzbrukumā izcīnīja bumbu pie pretinieču groza, Kate Vilka otrās minūtes beigās izcēlās garāmgājienā – 2:0. Latvietes turpināja spēlēt agresīvi un daudz saasināja groza tuvumā, kamēr slovēnietes vairāk spēlēja perimetrā. Evas Ļisecas un Zalas Friškovecas tālmetieni neitralizēja pirmo izrāvienu – 8:6. Turpinājumā no tālās distances divreiz izcēlās Digna Strautmane, vienreiz Kitija Laksa. Komandas biedres Anete Šteinberga, Kate Vilka un Aleksa Gulbe rādīja piemēru tuvāk grozam – 19:12!

Fiziski spēcīgā slovēņu juniore Tjaša Turnšeka izcīnīja bumbu uzbrukumā, iesākot minūti, kurā Latvija tika iespiesta savā zonā. Tikai 108 sekunžu laikā viešņas sakrāja komandas piezīmju normu, ļaujot slovēnietēm 10 minūtēs tikt pie 15 brīvmetieniem. Mājinieces iemeta septiņus, taču spēlē uzkarsa gan centra spēlētāja Eva Ļiseca, gan kapteine Teja Oblaka – 25:28 un 28:30. Latvietes atguvās puslaika beigās. Aleksa Gulbe pasita bumbu perimetrā Kitijai Laksai, Vroclavas “Sleza” duets Digna Strautmane un Ketija Vihmane iemeta piecus punktus pēc kārtas – 33:32.

Latvietes lieliski sāka otro puslaiku. Anete Šteinberga izcēlās apakšā, Digna Strautmane iemeta trešo tālmetienu – 38:32. Slovēniju spēlē noturēja “Sopron Basket” snaipere Zala Friškoveca, 26. minūtē Oblakas tālmetiens panāca neizšķirtu – 46:46. Pusstundas beigās latvietes krāja piezīmes, neizmantoja savas izdevības un slovēnietes izrāvās priekšā. Desmit minūtēs pretinieces trāpīja sešus no astoņiem brīvmetieniem. Trešās ceturtdaļas izskaņā Kitija Laksa divreiz atzīmējās no līnijas, samazinot starpību līdz viena metiena tiesai – 52:54.

Izšķirošās desmitminūtes sākumā Zalas Friškovecas tālmetiens panāca lielāko pārsvaru – 52:59. Digna Strautmane nopelnīja “double-double”, slovēnietes 33. minūtē tika pie ceturtās komandas piezīmes. Kitija Laksa netrāpīja brīvu tālmetienu, pretinieces atbildēja ar četriem punktiem pēc kārtas – 54:65. Latvietes izcīnīja bumbas uzbrukumā, tālmetieni nekrita. Teja Oblaka iemeta – 55:68. Starp diviem Dignas Strautmanes trīspunktu metieniem Latvija netrāpīja 10 tālmetienus pēc kārtas un tas izšķīra kvalifikācijas pirmās spēles iznākumu – 58:71. Finišā mīnus vienpadsmit.

Slovēnija – Latvija 77:66 (12:19, 20:14, 22:19, 23:14)

Rezultatīvākie spēlētāji:
Slovēnija: Friškoveca 22 (2p 3/6, 3p 4/8, 1p 4/4; 8ab, 5pp, eff 26), Oblaka 20 (2p 5/9, 3p 3/7, 1p 1/2; 7ab, eff 20), Ļiseca 11 (2p 3/7, 3p 1/4, 1p 2/2; 6ab, 5rp, 5pp, eff 16), Turnšeka 8, Debeļaka 6, Jelenca 5, Sivka 4, Samboliča 1, Cvijanoviča, Seničara; Štirna, Čeha. Treneris Dāvids Gaspars.
Latvija: Laksa 15 (2p 1/6, 3p 2/7, 1p 7/8; 33:50 minūtes), Šteinberga 13 (2p 5/9, 3p 0/4, 1p 3/5; 9ab, 30:58, eff 14), Digna Strautmane 11 (2p 1/4, 3p 3/9; 10ab, +2, 24:09, eff 14), Gulbe 8, Vihmane 7, Vilka 4 (4ab), Jasa 3, Paula Strautmane 3, Bulāne 2, Pulvere (09:31, +6); Vīksne, Liepiņa. Treneris Matīss Rožlapa.

