“Adelitas de Chihuahua” pamatturnīrā finišēja trešajā vietā, kamēr “Freseras de Irapuato” ierindojās sestajā pozīcijā. Ceturtdaļfinālā cīņa notika sērijā līdz divām uzvarām, pirmās divas spēles aizvadot Čivavas laukumā.
Pirmajā spēlē 8. maijā “Adelitas de Chihuahua” sagrāva pretinieces ar rezultātu 95:47. Sestdien darbs tika paveikts līdz galam – uzvara ar 92:83 nodrošināja vietu pusfinālā.
Anete Šteinberga piektdien 21:11 minūtēs guva 14 punktus (2p 6/10, 1p 2/2) un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem. Otrajā spēlē 27:29 minūtēs 11 punktiem (2p 4/7, 3p 1/3) pievienotas septiņas atlēkušās bumbas.