Jijuaņas klubs iepriekšējā nedēļā piedzīvoja divus zaudējumus izbraukumā pret B grupas līderi “Hefei”. Šonedēļ jāviesojas Ļaoniņas provincē – Anšanas pilsētā, apmēram 100 kilometrus no Ziemeļkorejas robežas.
Pirmajā no divām spēlēm “Henan Phoenix” izcīnīja uzvaru ar 91:63. Pretinieču līdere Tī Kūpere guva 26 punktus, Jijuaņas ārzemnieču trio atbildēja ar 49 punktiem.
Anete Šteinberga 20 minūtēs guva 11 punktus (2p 3/9, 1p 5/7) un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas. Latvietes rēķinā trīs rezultatīvas piespēles un četras pārķertas bumbas.