Ikšķilietei Šteinbergai "double-double" un pirmā uzvara Ķīnā

Ikšķilietei Šteinbergai "double-double" un pirmā uzvara Ķīnā
Ikšķilietei Šteinbergai "double-double" un pirmā uzvara Ķīnā

Ikšķiliete Anete Šteinberga un “Henan Phoenix” basketbolistes 14. janvārī izbraukumā uzvarēja komandu “Liaoning” ar 91:63.

Jijuaņas klubs iepriekšējā nedēļā piedzīvoja divus zaudējumus izbraukumā pret B grupas līderi “Hefei”. Šonedēļ jāviesojas Ļaoniņas provincē – Anšanas pilsētā, apmēram 100 kilometrus no Ziemeļkorejas robežas.

Pirmajā no divām spēlēm “Henan Phoenix” izcīnīja uzvaru ar 91:63. Pretinieču līdere Tī Kūpere guva 26 punktus, Jijuaņas ārzemnieču trio atbildēja ar 49 punktiem.

Anete Šteinberga 20 minūtēs guva 11 punktus (2p 3/9, 1p 5/7) un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas. Latvietes rēķinā trīs rezultatīvas piespēles un četras pārķertas bumbas.

