Mārtiņa Zībarta trenētās “VBW Gdynia” basketbolistes pirmajā aplī mājās zaudēja “Uni Girona” ar 53:86. Roberto Injuesa trenētais katalāņu klubs parādīja, ka pārsvars nebija nejaušība – sekoja uzvaras pār Eirolīgas čempioni “USK Praha” un Francijas titulētāko klubu “Bourges Basket”.
Žironas komanda turpināja panākumu gājienu arī otrā apļa pirmajā spēlē, Gdiņā izcīnot uzvaru ar 90:65. Polijas čempionei palikušas teorētiskas izredzes iekļūt otrajā kārtā – visticamāk, sezona būs jāturpina Eiropas kausā.
Pirmajā aplī bez zaudējumiem cīnījās tikai trīs klubi – “Uni Girona”, “Fenerbahce” un “Galatasaray”. Viktora Lapenjas trenētā “Famila Schio” izbraukumā Stambulā piekāpās “sarkani-dzeltenajām” ar 70:73.
Trešdien “oranži-melnajām” neizdevās revanšēties – 61:72. WNBA fināliste Kitija Laksa pirmajā Eirolīgas spēlē 20:47 minūtēs guva deviņus punktus (2p 2/3, 3p 1/4, 1p 2/2) un izdarīja divas rezultatīvas piespēles.
Anete Šteinberga 25:00 minūtēs sameta sešus punktus (2 p. 3/5, 3 p. 0/2). Spēka uzbrucējas rēķinā divas atlēkušās bumbas aizsardzībā, viena pārķerta bumba, četras personiskās piezīmes un lietderības koeficients 5.