Trešdiena, 6. maijs, 2026 08:51

Ikšķilietei Šteinbergai uzvara pār līderi un trešā vieta Meksikas pamatturnīrā

3. maijā noslēdzās Meksikas līgas pamatturnīrs basketbolā sievietēm. Ikšķilietes Anetes Šteinbergas pārstāvētā komanda “Adelitas de Chihuahua” ierindojās trešajā vietā. Ceturtdaļfinālā latvietes vienībai jāspēlē ar sestās vietas īpašnieci “Freseras Irapuato”.

Pamatturnīrā izveidojās divas spēkos atšķirīgu komandu grupas. Četras augšgala vienības pārliecinoši pārsniedza 50% uzvaru robežu, trijām no tām nopelnot vismaz 75% panākumu. Lejasgalā nevienai komandai neizdevās izcīnīt vairāk par piecām uzvarām.

“Adelitas de Chihuahua” regulārās turnīra pēdējā sabraukumā uzņēma “Panteras Aguascalientes”. Sestdien, 2. maijā, neveiksme ar 83:85 un zaudēta iespēja pacīnīties par pirmo vietu pamatturnīrā. Svētdien uzvara ar 84:72.

Anete Šteinberga sestdien 28:57 minūtēs guva 10 punktus (2p 3/5, 3p 1/4, 1p 1/2) un izcīnīja trīs bumbas zem groziem. Svētdien 20:44 minūtēs 13 punktu (2p 5/8, 3p 0/2, 1p 3/4) un piecas atlēkušās bumbas.

Ceturtdaļfināls notiks sērijās līdz divām uzvarām. “Adelitas de Chihuahua” 8. un 9. maijā uzņems “Freseras Irapuato”. Ja būs nepieciešama trešā spēle, tā risināsies 12. maijā viesos.

