Pamatturnīrā izveidojās divas spēkos atšķirīgu komandu grupas. Četras augšgala vienības pārliecinoši pārsniedza 50% uzvaru robežu, trijām no tām nopelnot vismaz 75% panākumu. Lejasgalā nevienai komandai neizdevās izcīnīt vairāk par piecām uzvarām.
“Adelitas de Chihuahua” regulārās turnīra pēdējā sabraukumā uzņēma “Panteras Aguascalientes”. Sestdien, 2. maijā, neveiksme ar 83:85 un zaudēta iespēja pacīnīties par pirmo vietu pamatturnīrā. Svētdien uzvara ar 84:72.
Anete Šteinberga sestdien 28:57 minūtēs guva 10 punktus (2p 3/5, 3p 1/4, 1p 1/2) un izcīnīja trīs bumbas zem groziem. Svētdien 20:44 minūtēs 13 punktu (2p 5/8, 3p 0/2, 1p 3/4) un piecas atlēkušās bumbas.
Ceturtdaļfināls notiks sērijās līdz divām uzvarām. “Adelitas de Chihuahua” 8. un 9. maijā uzņems “Freseras Irapuato”. Ja būs nepieciešama trešā spēle, tā risināsies 12. maijā viesos.