Ikšķilietim Ernestam Andersonam vēl viena pasaules čempionāta medaļa

Osports.lv jau ziņoja, ka sacensībās ar klasisko laika kontroli Ernests ieguva bronzas medaļu, bet viņa vecākais brālis Toms Andersons kļuva par pasaules vicečempionu.
Latvijas jaunie sportisti turnīrā ar klasisko laika kontroli izcīnīja desmit medaļas – četras zelta medaļas un čempionu titulus, divas sudraba un četras bronzas medaļas. Sacensībās ar ātrās dambretes laika kontroli Latvijas dambretisti izcīnīja četras medaļas – vienu zelta medaļu un trīs sudraba medaļas. Turnīrā ar ātrspēles laika kontroli Latvijas jaunajiem dambretistiem piecas medaļas – divas zelta medaļa, viena sudraba medaļa un trīs bronzas medaļas.
U16 vecuma grupā meitenēm teicami startēja Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, kura izcīnīja divus pasaules jauniešu čempiones titulus – zelta medaļa izcīnīta sacensībās ar klasisko laika kontroli un turnīrā ar ātrspēles laika kontroli, bet ātrās dambretes sacensībās izcīnīta sudraba medaļa.
U13 vecuma meiteņu grupā par pasaules jauniešu čempioni kļuva un zelta medaļu saņēma nupat starptautiskās lielmeistares titulu ieguvusī Latvijas dambretiste Alise Misāne, bet Varvara Ivanova izcīnīja bronzas medaļu. U13 vecuma zēnu grupā bronzas medaļu izcīnīja Latvijas dambretists Aleksandrs Petrovs.
U10 vecuma zēnu grupā sacensībās ar klasisko laika kontroli Latvijas dambretists Ernests Andersons izcīnīja bronzas medaļu, bet ar ātrspēles laika kontroli viņam otrā vieta un sudraba medaļa.
Pavisam Latvijai 19 medaļas no 90 iespējamām medaļām un izcīnīta otrā vieta valstu komandu konkurencē sacensībās ar klasisko laika kontroli un trešā vieta komandu ieskaitē ātrās dambretes un ātrspēles laika kontroles disciplīnās.