Ikšķilietim Šteinbergam rezultatīvākā spēle Eirokausā, "Manresa" pieveic vicelīderi

Ikšķilietim Šteinbergam rezultatīvākā spēle Eirokausā, "Manresa" pieveic vicelīderi
Trešdienas vakarā ULEB Eirokausā karjeras rezultatīvāko turnīra spēli aizvadīja Ogres basketbola audzēknis Mārcis Šteinbergs, palīdzot Spānijas ACB līgas klubam “Manresa” ar 99:82 savā laukumā pārspēt Adrijas līgas vienību Ļubļanas "Cedevita Olimpija", informē vietnē osports.lv.

Mārcis Šteinbergs maču sāka Djego Okampo vadītās komandas starta pieciniekā, uz parketa pavadot 22:04 minūtes. Sev atvēlētajā laikā Šteinbergs iekrāja 13 punktus (2 p. 1/1, 3 p. 3/5, s.m. 2/3), izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, iekrāja efektivitāti 17 un +/- rādītāju plus 20.

13 punkti ir Šteinberga personīgais rekords ULEB Eirokausa mačos. Aizvadītajā mačā tas ļāva viņam kļūt par komandas otro rezultatīvāko spēlētāju aiz Beļģijas izlases līdera Retina Obasohana, kuram 16 punkti.

Pēc pirmā puslaikā laukuma saimniekiem bija astoņu punktu pārsvars (46:38), bet trešajā ceturksnī padevās izšķirošais izrāviens – ceturtdaļas ievadā desmit bezatbildes punkti, bet tās izskaņā 11:0 izrāviens, vēsta vietnē osports.lv.

Manresas vienība ULEB Eirokausā svinēja piekto uzvaru aizvadītajās desmit spēlēs. Tas spāņus ierindo piektajā vietā starp desmit Eirokausa A grupas komandām.

Nedēļas nogalē “Manresa” savā laukumā Katalonijas klubu duelī uzņems Barselonu, bet nākamajā nedēļā Eirokausā viesosies pie Ainara Bagatska un Vroclavas “Slask”.

