Ikšķilietim Šteinbergam uzvarā pār Bagatski nekrīt no tālās distances

Ikšķilietim Šteinbergam uzvarā pār Bagatski nekrīt no tālās distances
Ikšķilietim Šteinbergam uzvarā pār Bagatski nekrīt no tālās distances

ULEB Eirokausa otrās kārtas mačā ikšķilieša Mārča Šteinberga “BAXI Manresa” mājās ar 74:62 (14:15, 22:13, 17:16, 21:18) pieveica Ainara Bagatska vadīto Vroclavas “Slask”. Šteinberga kontā četri punkti, bet no tālās distances mērķi nesasniedza neviens no sešiem viņa metieniem, liecina informācija vietnē osports.lv.

Latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja 22 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā guva četrus punktus (1/1 2 p., 0/6 3 p., 2/4 1 p.). Viņa kontā divas pārķertas bumbas, viena kļūda un divas izprovocētas piezīmes. Šo spēli viņš noslēdza ar -1 +/- koeficientu.

Manresas kluba rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Grants Goldens, iekrājot arī piecas atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles. Spānijas vienībā par kolēģu apgādāšanu ar bumbu rūpējās Ugo Benitess un Dani Peress, izceļoties attiecīgi ar septiņām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Bagatska vadītajā komandā šajā spēlē 10 punktu robežu neviens basketbolists tā arī nesasniedza, bet pa deviņiem punktiem guva Blažejs Kuļikovskis, Jakubs Urbanjaks un Noa Kērkvuds.

Spānijas kluba basketbolistiem šoreiz pa galam neveicās ar tālmetienu realizāciju (5/28), tomēr viņi ar lielisku precizitāti trāpīja divpunktu metienus (24/47). Turpretim vroclavieši nevarēja sūdzēties par trīspunktnieku precizitāti (7/16), bet ļoti vāji grozam uzbruka ar divpunktu metieniem (16/45).

″BAXI Manresa″ arī krietni nesavtīgāk spēlēja uzbrukumā izdalot 21 rezultatīvu piespēli pret ″Slask″ astoņām.

Eirokausa pirmajā kārtā ″BAXI Manresa″ piekāpās Ļubļanas ″Olimpija″, bet ″Slask″ apspēlēja Riharda Lomaža pārstāvēto Klaipēdas ″Neptūnas″.

