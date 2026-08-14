Ikšķilietis Dzirkalis piedalās jauna Latvijas rekorda uzstādīšanā peldēšanā

Eiropas čempionāta ceturtās dienas priekšsacīkšu sesijā Latvijas kvartets – Nikolass Deičmans, Valērijs Čurgelis, Emīls Krampe un Jānis Deivs Dzirkalis – finišēja pēc 3 minūtēm un 22,65 sekundēm, uzstādot jaunu Latvijas rekordu, kopvērtējumā ieņemot 17. vietu.
Līdzšinējais Latvijas rekords (3:24,35), ko 2024. gada Viļņā Baltijas čempionātā bija sasnieguši Staņislavs Šakels, Reds Rullis, Nikolass Deičmans un Valērijs Čurgelis, pārspēts par 1,70 sekundēm.
Nikolass Deičmans pārstāv Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu, Emīls Krampe – Rīgas sporta skolu “Rīdzene”, Jānis Deivs Dzirkalis – sporta klubu “Delfīns”, bet Valērijs Čurgelis – Daugavpils Sporta skolu.
Iepriekš bija informācija, ka Eiropas čempionāta peldēšanā Latvijas peldēšanas izlases sportists Nikolass Deičmans ar rezultātu 2:00,54 laboja sev piederošo Latvijas rekordu 200 metros uz muguras, savu iepriekšējo rekordu uzlabojot par 64 sekundes simtdaļām. Latvijas rekordu laboja arī Ieva Maļuka 400 metru kompleksajā peldējumā.