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Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:42

Ikšķilietis Dzirkalis piedalās jauna Latvijas rekorda uzstādīšanā peldēšanā

Osports.lv
Ikšķilietis Dzirkalis piedalās jauna Latvijas rekorda uzstādīšanā peldēšanā
Foto: Osports.lv
Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:42

Ikšķilietis Dzirkalis piedalās jauna Latvijas rekorda uzstādīšanā peldēšanā

Osports.lv

“European Aquatics” Eiropas čempionātā peldēšanā Latvijas vīru kvartets ar ikšķilieti Jāni Deivu Dzirkali sastāvā labojis Latvijas rekordu 4×100 metru brīvā stila stafetē.

Eiropas čempionāta ceturtās dienas priekšsacīkšu sesijā Latvijas kvartets – Nikolass Deičmans, Valērijs Čurgelis, Emīls Krampe un Jānis Deivs Dzirkalis – finišēja pēc 3 minūtēm un 22,65 sekundēm, uzstādot jaunu Latvijas rekordu, kopvērtējumā ieņemot 17. vietu.

Līdzšinējais Latvijas rekords (3:24,35), ko 2024. gada Viļņā Baltijas čempionātā bija sasnieguši Staņislavs Šakels, Reds Rullis, Nikolass Deičmans un Valērijs Čurgelis, pārspēts par 1,70 sekundēm.

Nikolass Deičmans pārstāv Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu, Emīls Krampe – Rīgas sporta skolu “Rīdzene”, Jānis Deivs Dzirkalis – sporta klubu “Delfīns”, bet Valērijs Čurgelis – Daugavpils Sporta skolu.

Iepriekš bija informācija, ka Eiropas čempionāta peldēšanā Latvijas peldēšanas izlases sportists Nikolass Deičmans ar rezultātu 2:00,54 laboja sev piederošo Latvijas rekordu 200 metros uz muguras, savu iepriekšējo rekordu uzlabojot par 64 sekundes simtdaļām. Latvijas rekordu laboja arī Ieva Maļuka 400 metru kompleksajā peldējumā.

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