26 gadus vecajam Ģēģerim 19 minūšu laikā kopumā trīs metieni. Viņa komandas biedrs Frenks Razgals (20; 10+3) 18 ar pusi minūtēs nopelnīja punktu par piespēli, divreiz meta pa vārtiem un arī trāpīja bullīti. Abiem gan arī pa vienam neizmantotam izgājienam.
Piektdiena, 14. novembris, 2025 12:18
Ikšķilietis Ģēģeris izšķir hokeja spēles likteni Čehijā
Čehijas otrajā spēcīgākajā līgā “Porubas” 4:3 uzvaru bullīšos pār “Tržebīču” ar vārtu guvumu un izmantotu pēcspēles izgājienu kaldināja Ogres hokeja audzēknis Emīls Ģēģeris (19; 8+5), vēsta vietnē osports.lv, izmantojot sportacentrs.com informāciju.