Piektdiena, 14.11.2025 13:38
Fricis, Vikentijs, Vincents
Piektdiena, 14.11.2025 13:38
Fricis, Vikentijs, Vincents
Piektdiena, 14. novembris, 2025 12:18

Ikšķilietis Ģēģeris izšķir hokeja spēles likteni Čehijā

OgreNet
Ikšķilietis Ģēģeris izšķir hokeja spēles likteni Čehijā
Foto: osports.lv
Piektdiena, 14. novembris, 2025 12:18

Ikšķilietis Ģēģeris izšķir hokeja spēles likteni Čehijā

OgreNet

Čehijas otrajā spēcīgākajā līgā “Porubas” 4:3 uzvaru bullīšos pār “Tržebīču” ar vārtu guvumu un izmantotu pēcspēles izgājienu kaldināja Ogres hokeja audzēknis Emīls Ģēģeris (19; 8+5), vēsta vietnē osports.lv, izmantojot sportacentrs.com informāciju.

26 gadus vecajam Ģēģerim 19 minūšu laikā kopumā trīs metieni. Viņa komandas biedrs Frenks Razgals (20; 10+3) 18 ar pusi minūtēs nopelnīja punktu par piespēli, divreiz meta pa vārtiem un arī trāpīja bullīti. Abiem gan arī pa vienam neizmantotam izgājienam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?