Latvijas dambretes senioru čempionātā bija četras vecuma grupas – sievietēm un vīriešiem vecuma grupa 50 un vairāk gadu, vīriešiem vecuma grupa 60 un vairāk gadu veciem spēlētājiem, 70 un vairāk gadu veciem spēlētājiem, 80 un vairāk gadu veciem spēlētājiem. Spilgtākais Ivara Mauriņa sniegums bija uzvara pār daudzkārtējo valsts čempionu lielmeistaru Guntaru Purviņu, kas senioru sacensībās nebija zaudējis vairākus gadus. Uzvara pēdējā kārtā pār meistaru Vitāliju Kravcovu ikšķilietim dotu čempiona titulu, bet šoreiz salauzt pretinieka aizsardzības vaļņus neizdevās. Taču iepriekšējā veterānu čempionāta bronzas medaļu gan izdevās nomainīt pret sudraba godalgu.
Sestdiena, 28. marts, 2026 12:36
Ikšķilietis – Latvijas vicečempions dambretē
22. martā Rīgā norisinājās Latvijas veterānu čempionāti 64 lauciņu dambretē, pulcējot divdesmit deviņus spēlētājus. Vīriešu veterānu čempionātā vecuma grupā 80 un vairāk gadu veciem spēlētājiem ļoti sekmīgi cīnījās ikšķilietis Ivars Mauriņš, kas visā turnīra gaitā atradās līderu grupā.