Latvijas valstsvienība Pasaules kausa kvalifikācijas mačā smagā cīņā ar 72:69 viesos pieveica Nīderlandi.
Šteinbergs pēc mača slavēja pretiniekus, reizē norādot, ka mūsu valstsvienībai vēl ir gana daudz vietas uzlabojumiem: “Cepuri nost nīderlandiešiem, bet mēs neparādījām savas labākās kvalitātes. Daudz kas vēl jāuzlabo uzbrukumā un aizsardzībā. Redzēsim… Jātrenējas un tad jau būs labāk.”
Runājot par Latvijas aizsardzību šajā spēlē, Šteinbergs sacīja, ka komanda sekojusi trenera Jāņa Gailīša nostādītajam plānam, tomēr brīžiem problēmas radījušas neprecizitātes niansēs.
“Centāmies sekot trenera spēles plānam, bet ir mazās nianses, kuras izteica visu spēli. Bija daudz kļūdu aizsardzībā, kad palīdzējām [komandas biedriem], bet pretinieki atmetās. Viņi neiemeta tik daudz – 69 punkti nav slikta aizsardzība, bet viņiem bija daudz brīvu metienu, līdz ar to uzskatu, ka varējām [nospēlēt] krietni labāk,” no kritikas nevairījās Spānijas ACB līgas kluba “Murcia” jaunieguvums.
Otrajā ceturtdaļā šķita, ka Latvijas izlase spēli varētu salauzt sev par labu, bet pēc puslaika pārtraukuma mūsu basketbolisti laukumā atkal saskārās ar problēmām. Šteinbergs tas skaidro ar nogurumu: “Izskatījās, ka bijām nogurušāki nekā viņi. Tur arī tās kļūdas radās.”
Sarunas nobeigumā, uzskaitot turpinājumā paveicamos darbus, Šteinbergs bija lakonisks: “Spēle jānoskatās vēlreiz, jāapskata kļūdas, jāmācās no tām un Rīgā jāuzvar Austrija.”
Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikācijas grupu turnīra pirmo fāzi noslēgs pirmdien, savā laukumā uzņemot Austriju.