Komandu nesenākajā tikšanas reizē, pirms nepilna mēneša Ogrē, mājinieki jau otrajā ceturtdaļā iedzīvojās 20 punktu deficītā. Neskatoties uz gauso sākumu, laukuma saimnieki spēja atspēlēt lielo deficītu un spēles izskaņā, ar rezultātu 92:74, izcīnīja pārliecinošu uzvaru.
Pēc spēles abas komandas devās piespiedu atpūtā, jo pāris dienas vēlāk tika konstatēti daži inficēšanās gadījumi ar Covid-19.
Atgriežoties no karantīnas gan Ogre, gan Liepāja aizvadījuši pa vienai spēlei. Piespiedu pārtraukums abām komandām nesis kritumu un piedzīvoti zaudējumi nomināli vājākiem pretiniekiem. Liepāja savās mājās ar 69:73 piekāpās Valmiera Glass/VIA, bet Ogre izbraukumā atzina LU studentu parakumu 66:70. Liepājai šī bija otrā neveiksme pēc kārtas, savukārt Ogrei, pēc neveiksmes pret LU, pārtrūka piecu panākumu sērija.
Ogres komandā uzbrukumā joprojām visvairāk izcēlies komandas leģionārs Andre Volkers. Volkera kontā 14,5 gūtie punkti vidēji spēlē. Vairāk par desmit gūtajiem punktiem vidēji spēlē arī Pinetes un Dārgā rēķinā – attiecīgi 11,9 un 11,2 punkti.
Liepājnieku rindās Uzbrukumā karstāka roka Dāvim Gekam, kuram 14,6 punkti vidēji spēlē. Labi palīdz arī Iļja Gromovs (13,3), Guntis Sīpoliņš (12,5) un Renār Birkāns (10,4).
Kura no komandām spēs atgriezties uz panākumu ceļa, to noskaidrosim jau ceturtdienas vakarā. Jūti līdzi savai komandai TV tiešraidē kanālā Best4SporTV.
Informāciju sagatavoja BK Ogre