Šis “Kings of Air” pasākums Grīziņkalnā būs ļoti īpašs un emocijām bagāts – Latvijas visu laiku labākais “dankeris” Kristaps Dārgais aizvadīs savu “pēdējo deju” profesionālās “dankošanas” sacensībās.
“Pirmais, kas iešaujas prātā, kur palicis laiks? Ir pagājuši 16 gadi, un šī grāmata, kas sākās ar pirmo lapu, noslēgsies tieši šeit. Satraukums ir, jo visi taču atceras pirmo un pēdējo reizi. Jā, ir mazliet bail. Bet es zinu – tas būs kaut kas īpašs. Izbaudīšu katru mirkli, jo lidot Ghetto Games, pasaules labākajā konkursā, ir patiess gods,” stāsta Kristaps Dārgais.
“Šis ir par 20% jaudīgāks sastāvs, ja runājam par dankeriem vien. Ar katru gadu aizvien vairāk lepojos ar Ghetto Games komandu un to, ko spējam paveikt! Šogad mūsu tiešraidi komentēs ikvienam 3×3 basketbola fanam pazīstamais Kails Montgomerijs jeb “The Voice of 3×3”. Patiesībā “Kings of Air” bija paņēmis pauzi, ko pārtrauca Jānis Timma. Godinot Jāni, mēs atgriezām “slam dunk” konkursu citā līmenī. Arī šogad, dažas dienas pirms viņa dzimšanas dienas, zinām – mums tur augšā ir savs žūrijas pārstāvis,” stāsta Raimonds Elbakjans, “Ghetto Games” līderis.
Savukārt, par pasākuma radošo pusi nemainīgi rūpējas Renārs Zeltiņš: “Pēdējā mēneša laikā esam strādājuši ar pilnu atdevi un aktīvi gatavojamies. Šovs būs! Apmeklētājus sagaida iespaidīga spēkratu parāde, un šī gada žūrija ir patiesi pasaules līmeņa. Jau daudzus gadus esam cerējuši un aicinājuši Kristapu Porziņģi, un beidzot viņš būs klāt žūrijas rindās. Mums ir ļoti spēcīgs dalībnieku sastāvs. Esmu patiesi pateicīgs ikvienam dalībniekam. Kristaps nodejos savu pēdējo deju, un tas vien būs emocijām bagāts brīdis. Tik daudz gadu esam gājuši plecu pie pleca. Rītdiena ir jābauda!”
Izlozētā “Kings of Air” dankošanas secība:
1. Andris Gusts
2. “Jeremiah Skywalker”
3.Grabo
4. Eduards Avotiņš
5. “Smoove”
6. Kriss Steipls
7. Džoels Henrijs
8. Bartošs Šveds
9. Kristaps Dārgais
10. Matia Menehini
Šovu un dankus vērtēs arī starptautiskā žūrija:
Kristaps Porziņģis, Vladislavs Lakshe, Rihards Lomažs, Simons Piechovskis un Kārlis Arnolds Avots.
“Kings of Air” organizē “Ghetto Games” kopā ar “LIDO Ashais”. Pasākums pulcēs ne tikai
dankerus no 7 valstīm, bet arī priecēs ar krāšņu kultūras šovu. Vietu skaits Grīziņkalnā ir ierobežots, tāpēc organizatori aicina ierasties laikus.
Pasākums notiks 30. jūnija vakarā, sākums pulksten 19.00, ieeja bez maksas.