Piektdiena, 10.10.2025 00:05
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:05
Arvīds, Arvis, Druvis
Pirmdiena, 2. maijs, 2022 11:21

Izskrien Ogres novadu

Izskrien Ogres novadu
Pirmdiena, 2. maijs, 2022 11:21

Izskrien Ogres novadu

Ar maija mēnesi skriešanas sezona Ogres novadā uzņem lielus apgriezienus. Ogres novada iedzīvotāji aicināti piedalīties skrejienā Apkārt Zilajiem kalniem, Veselības apļos dažādās norises vietās, kā arī, ja ir vēlme pēc kaut kā nedaudz izaicinošāka – pārbaudīt savus spēkus orientēšanās seriālā “Reljefs 2022”. Skrējienu noslēgumā – 25.septembrī tiekamies noslēdzošajā tradīcijā – IZSKRIEN OGRI 2022, kas šogad norisināsies 25.septembrī.

Skrējiens APKĀRT ZILAJIEM KALNIEM
OTRDIENĀS plkst. 19:00 (Starts Ogres Zilo kalnu pakājē) – 2, 4 un 8km distances pa Ogres Zilo kalnu takām.

3., 10., 17., 24., 31. maijā
7., 14., 21. jūnijā
16., 23., 30. augustā
6., 13., 20., 27. septembrī
Sacensību noslēguma kārta svētdien, 2. oktobrī

Sacensības vada Apkārt Zilajiem kalniem. Vairāk informācijas šeit.

Skrējiens VESELĪBAS APĻI
30 minūšu skrējiens, kura laikā tiek veikti pilni stadiona apļi. Pieteikšanās notiek 20 minūtes pirms skrējiena sākuma. Sacensībās var piedalīties visi skriet gribētāji. Skrējēji sacentīsies trijās vecuma grupās:
-2007.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes
-2006.-1977.g.dz vīrieši un sievietes
-1976.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes


Dalības maksa 15,00 euro par visām kārtām konkrētā Veselības apļu norises vietā (Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē) vai 1,00 euro par piedalīšanos vienā skrējiena kārtā (Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē) No maksas atbrīvoti Ogres novada sporta centra audzēkņi, kā arī Rembates un Madlienas veselības apļu dalībnieki savā norises vietā.

Abonementa maksa visiem Veselības apļiem – 20,00 euro. Tiesības startēt visos Veselības apļos (Ogrē, Ikšķilē, Madlienā, Ķegumā, Rembatē) veicot vienu maksājumu. Katram abonementam tiek piešķirts īpašs numurs uz sezonu, ko var izmantot visos Veselības apļu skrējienos.

VESELĪBAS APĻI ĶEGUMĀ (pirmais skrējiens 2.maijā)
PIRMDIENĀS, CETURTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Ķeguma stadions, Smilšu iela 8)
2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26., 30. maijā
2., 6., 9., 13., 16., 20., 27., 30. jūnijā
4., 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. jūlijā
1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29. augustā
1., 5., 8., 12., 15., 19., 22. septembrī

Sacensību vadība. Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs (ONSC) sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Ķegumā Agita Kaļva (tel.nr.: 29472366, e-pasta adrese: )

VESELĪBAS APĻI REMBATĒ (pirmais skrējiens 11.maijā)
TREŠDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Rembatē)
11., 18., 25. maijā
1., 8., 15., 22., 29. jūnijā
6., 13., 20., 27. jūlijā
3., 10., 17., 24., 31. augustā
7., 14., 21. septembrī


Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Rembatē Liene Lazdiņa (tel.nr.: 26435199, e-pasta adrese: )

SKRĒJIENS PA SAULEI (pirmais skrējiens sākot ar jūnija mēnesi)
TREŠDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Lielvārdes stadions, Raiņa 22)
1., 8., 15., 22., 29. jūnijā
6., 13., 20., 27. jūlijā
3., 10., 17., 24., 31. augustā
Sacensības vada – Visa Veida Kustība.

VESELĪBAS APĻI OGRĒ (pirmais skrējiens 5.majiā)
CETURTDIENĀS plkst. 18:30 un 19:30 (Ogres stadions, Skolas iela 21)
5., 12., 19., 26. maijā
2., 9., 16., 30. jūnijā
7., 14., 21., 28. jūlijā
4., 11., 18., 25. augustā
1., 8., 15., 22. septembrī

Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību galvenais tiesnesis Zigurds Kincis (tel.nr.: 28356763, e-pasta adrese: )

VESELĪBAS APĻI MADLIENĀ (pirmais skrējiens 6.maijā)
PIEKTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Madlienas stadions)
6., 13., 20., 27. maijā
3., 10., 17., jūnijā
1., 8., 15., 22., 29. jūlijā
5., 12., 19., 26. augustā
2., 9., 16., 23. septembrī

Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Madlienā Guna Brīvule (tel.nr.: 27704780, e-pasta adrese: )

VESELĪBAS APĻI IKŠĶILĒ (pirmais skrējiens 6.maijā)
PIEKTDIENĀS plkst. 19:00 – 19:30 (Ikšķiles stadions, Skolas iela 2)
6., 13., 20., 27. maijā
3., 10., 17. jūnijā
1., 8., 15., 22., 29. jūlijā
5., 12., 19., 26. augustā
2., 9., 16., 23. septembrī

Sacensību vadība. Sacensības organizē ONSC sadarbībā ar biedrību „SK SKRĒJIENS” Reģ.Nr.: 40008251399. Sacensību tiesnesis Ikšķilē Agita Kābele (tel.nr.: 28657029, e-pasta adrese: )

Orientēšanās seriāls “RELJEFS 2022”
TREŠDIENĀS starts no plkst. 16:00 – 19:00, rudenī no plkst. 16:00 – 18:00
Vairāk informācijas www.okogre.lv

Informāciju sagatavoja Linda Gulbe, ONSC projektu koordinatore

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?