Svinīgais pasākums norisināsies 2025. gada 13. februārī plkst. 18.30 Ogres novada Kultūras centra lielajā zālē. Uz svinīgo pasākumu tiks aicināti visi pieteiktie (nolikumam atbilstošie) sporta laureāti. Pasākums ir bez maksas, tāpēc aicināts ikviens, kurš vēlas būt klātesošs pasākumā – atbalstot sportistus!
- Lai pieteiktu sporta laureātus, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās anketu līdz 11. janvārim:
Par Ogres novada “Gada balva sportā 2025”, kategorijas “Bērnu sports" apbalvojuma saņēmēju var kļūt ikviens Ogres novada bērns vecumā līdz 13 gadiem (ieskaitot). Balvu var saņemt par būtisku ieguldījumu Ogres novada vārda un sportisko sasniegumu popularizēšanā 2025. gadā.
- Par Ogres novada “Gada balva sportā 2025” Jaunatnes sporta nominantu var kļūt ikviens Ogres novada jaunietis(-e) vecumā no 14 līdz 21 gadam (ieskaitot), kurš ir izpildījis šī nolikuma prasības. Sportistam(-ei), komandai ir jāpārstāv Ogres novadā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Ogres novada vārda popularizēšanā.
- Par Ogres novada “Gada balva sportā 2025” Pieaugušo sporta nominantu var kļūt ikviens Ogres novada iedzīvotājs (22 gadi un vecāks), kurš izpildījis šī nolikuma prasības. Sportistam(-ei), komandai, organizācijai ir jāpārstāv Ogres novadā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Ogres novada vārda popularizēšanā.
- “Gada sportists tehniskajos sporta veidos”– uz šo nomināciju var pretendēt tehnisko sporta veidu pārstāvis (sporta veidi, kas ir saistīti ar mašīnu, ierīču un tml. izmantošanu (piem. auto braukšana, kartings, motokross u.c.)) atbilstoši nolikumam.
GADA SPORTISTS TEHNISKAJOS SPORTA VEIDOS
- Pretendentus Sporta meistars nominācijās izvirza jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot pašu (us) pretendentu (us), aizpildot oficiālo Ogres novada “Gada balva sportā 2025” Pieteikuma anketu.
Atsevišķas nominācijas:
- “Gada sporta entuziasts”– persona, kas ar savu aktīvo darbību veicina un popularizē veselīgu un aktīvu dzīves veidu Ogres novada iedzīvotāju vidū, kā brīvprātīgais iesaistās un palīdz dažādu sacensību, sporta, aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumos Ogrē un Ogres novadā.
- “Gada sporta skolotājs”– persona, kas lielāko savu dzīves daļu ir veltījis sportam un skolai. Skolojis un ar savu piemēru iedvesmojis skolēnus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, iesaistīties ārpus stundu sporta aktivitātēs, treniņos un sacensībās. Organizē sporta sacensības un izaicinājumus skolas, pagasta, pilsētas vai Ogres novada ietvaros. Iesniedz Ogres novada izglītības iestādes.