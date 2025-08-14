Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Ceturtdiena, 14.08.2025 14:31
Virma, Zelma, Zemgus
Trešdiena, 13. augusts, 2025 11:04

Izsludināta pieteikšanās Ogres pilsētas svētku Laivu parādei 2025

ogresnovads.lv
Izsludināta pieteikšanās Ogres pilsētas svētku Laivu parādei 2025
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 13. augusts, 2025 11:04

Izsludināta pieteikšanās Ogres pilsētas svētku Laivu parādei 2025

ogresnovads.lv

23. augustā Ogres pilsētas svētku ietvaros notiks tradicionālā Laivu parāde 2025. Ogres novada pašvaldība aicina Ogres novada iestādes, kolektīvus, biedrības, organizācijas, sporta komandas un draugu kompānijas piedalīties šajā aizraujošajā svētku notikumā.

  • Laivu parādes starts: plkst. 11.00 no Ogres upes krasta laukuma līdz Ogres bākai.
  • Pulcēšanās: no plkst. 10.30 Ogres Krasta laukumā.

Lai padarītu svētkus vēl krāšņākus, dalībnieki tiek aicināti prezentēt sevi radoši un atraktīvi – Ogres pilsētas iedzīvotāji un viesi būs priecīgi sveikt laivu komandas visa maršruta garumā!
Pieteikšanās līdz 16. augustam, aizpildot anketu: https://ej.uz/laivuparade2025

Katrai komandai tiek nodrošināts viens laivas inventārs un drošības vestes 2–6 dalībniekiem (ja nepieciešams, iespējams pieteikt arī papildu vietas vai drošības vestes).

Pēc anketu apkopošanas dalībnieki saņems detalizētu informāciju par dalību un laivu nodošanu.

Ja rodas jautājumi par pieteikšanos vai laivu parādes norisi, lūdzu, sazinieties ar Ogres novada sporta centru – tālr. 29449197, vai rakstot uz e-pastu .

Piedalies un izbaudi svētku atmosfēru uz ūdens!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.