Izsludināta pieteikšanās Ogres pilsētas svētku Laivu parādei 2025

- Laivu parādes starts: plkst. 11.00 no Ogres upes krasta laukuma līdz Ogres bākai.
- Pulcēšanās: no plkst. 10.30 Ogres Krasta laukumā.
Lai padarītu svētkus vēl krāšņākus, dalībnieki tiek aicināti prezentēt sevi radoši un atraktīvi – Ogres pilsētas iedzīvotāji un viesi būs priecīgi sveikt laivu komandas visa maršruta garumā!
Pieteikšanās līdz 16. augustam, aizpildot anketu: https://ej.uz/laivuparade2025
Katrai komandai tiek nodrošināts viens laivas inventārs un drošības vestes 2–6 dalībniekiem (ja nepieciešams, iespējams pieteikt arī papildu vietas vai drošības vestes).
Pēc anketu apkopošanas dalībnieki saņems detalizētu informāciju par dalību un laivu nodošanu.
Ja rodas jautājumi par pieteikšanos vai laivu parādes norisi, lūdzu, sazinieties ar Ogres novada sporta centru – tālr. 29449197, vai rakstot uz e-pastu .
Piedalies un izbaudi svētku atmosfēru uz ūdens!