"Ogres" līdzjutēju kustības līderis Ilmārs Čerbikovs atklāja: "Vispār jāsāk ar to, ka komandas bālais sniegums sezonas sākumā, kā arī galvenā trenera maiņa bija galvenie iemesli tam, kāpēc radās doma kaut kā emocionāli atbalstīt komandu. Jau uz spēli pret Rīgas VEF saņēmu zvanu no jaunā galvenā trenera Ulda Švēdes, kurš aicināja mani uz spēli no faniem nosūtīt personīgi vēstījumu, kā galveno iemeslu minot, ka komanda ir diezgan dziļā emocionālā bedrē.
Attiecīgi par spēli pret Tartu, tad varu teikt, ka papildus "asinis uzkurināja" ziņa, ka ex-galvenais treneris Nikolajs Mazurs ir pievienojies Tartu komandai. Domāju, ka nav jābūt ekstrasensam, lai saprastu to, ka "Ogres" komandai ar trenera Mazura pievienošanos Igaunijas komandai ir izveidojušies neparocīgi apstākļi. Un, ņemot vērā to, ka "Ogre" pavisam nesen spēlēja ar "Tartu", turklāt cīņa bija diezgan līdzīga, tad mums faniem bija jāizdomā veids kā iedot pozitīvu lādiņu uz spēli, zinot to, ka spēles laikā tribīnēs mums būt nav atļauts. Un, ja mums nav atļauts būt iekšā sporta hallē, tad atrasties pie sporta halles mums likums neaizliedz.
"Vispār nebijām baigi daudz (12 cilvēki), jo mūsu plānus iegāza sestdiena, kas valstī bija oficiālā darba diena un daudzi piedalīties gribētāji nevarēja dienas vidu rast iespēju pievienoties fanu kustībai. Taču nav ļaunuma bez labuma - BK "Ogre" spēles notiek Ogres 1 vidusskolas sporta hallē, un jaunāko klašu skolēniem bija stundas. Attiecīgi mūsu kompāniju papildināja atnākušie bērnu vecāki un arī paši bērni, kuriem bija ļoti liela interese par notiekošo un viņa labprāt skandēja saukli "O-GRE"," izklāstīja fanu kustības līderis.
"Spēlētāji bija ļoti patīkami pārsteigti, brīžiem izskatījās, ka viņi no tādas uzmanības ir pat samulsuši vai pat sakautrējušies. Mēs zinām, ka mūsu komanda ir pieradusi pie kvalitatīva atbalsta spēļu laikā, un komandas kapteinim Rinaldam Sirsniņam fanu un skatītāju klātesamība ir ļoti nozīmīga. Tāpēc skaidri zinu, ka spēlētāji kaut arī līdz galam neparādot savas emocijas - bija ļoti priecīgi par mūsu sagaidīšanu pirms spēles. Ko arī apliecina pēc spēles saņemtās ziņas ar pateicības vārdiem," atklāja "Ogres" līdzjutēju pulka pamanāmākais fans.