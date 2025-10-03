Jānis Grants - futbolists un treneris

Jānis Grants pats sāka spēlēt futbolu 11 gadu vecumā un ir saistīts ar šo spēli nu jau vairāk nekā 20 gadu. Kā ikvienam futbolistam, arī viņam bija vēlme spēlēt futbolu augstākajā līmenī. «Visu dzīvi esmu nospēlējis dažādos Ogres klubos,» stāsta Jānis Grants. «Mans pirmais treneris bija Pauls Rubīns, vēlāk trenējos arī pie Jāņa Cīruļa un Igora Troicka. Mērķis, protams, bija tikt profesionāļos, bet dažādu apstākļu dēļ šo ieceri realizēt neizdevās.»
Sasniedzot sešpadsmit gadu vecumu, Jānis Grants pārcēlās uz Rīgu ar domu pievienoties «Skonto» komandai. «Tur notrenējos kādu pusgadu,» viņš atceras. «Radās neliela problēma ar muguru – tā nebija nopietna trauma, bet pietiekams iegansts, lai es atgrieztos savā komforta zonā. Turklāt tolaik vēl biju pusaudzis, un, lai gan spēles līmeņa ziņā neatpaliku no citiem, kaut kā nesanāca iedzīvoties tajā «Skonto» kolektīvā. Domāju, tas bija atslēgas moments manā futbolista karjerā. Es izvēlējos aiziet atpakaļ uz Ogri, bet turpinājumā pievērsos tiesneša darbam.»
Spēle no cita skatu leņķa
Futbola tiesneša amatā Jānis Grants pavadīja septiņus gadus. «Sākot darboties šajā jomā, nolēmu – ja reiz futbolists no manis neiznāca, vismaz būšu augsta līmeņa tiesnesis,» saka Jānis Grants. «Pirmie gadi bija mācību laiks – pieredzes un prakses krāšana. Pēc fiziskajām spējām un teorijas apgūšanas jomā mēs visi bijām līdzīgi. Fiziski es biju viens no spējīgākajiem, vienmēr triju labāko skaitā. Arī teorētisko zināšanu eksāmenu noliku labā līmenī. Taču man visu laiku deva tiesāt spēles, kurās bija grūti domāt par savu kvalifikācijas celšanu, un gadu gaitā nejutu īpašu izaugsmi. Tādēļ kādā brīdī šī nodarbošanās vairs nesniedza cerēto gandarījumu. Ieguldi savu laiku, enerģiju, bet neredzi attīstību.»
Jānis Grants atzīst, ka paralēli darbam vienmēr sportojis. Sākot no 16 gadu vecuma, paralēli futbolam viņš pievērsies arī spēka treniņiem, bet vēlāk pašmācības ceļā guva dažādu veidu pieredzi arī futbola trenēšanā. 2021. gadā Jānis Grants ieguva C kategorijas trenera licenci un drīz sāka strādāt šajā jomā. Par savu galveno uzdevumu viņš uzskata sporta popularizēšanu un veicināšanu.
Ogrē liela interese par futbolu
Futbola popularitātes pieaugums Ogrē pēdējos gados ir neapstrīdams, ko veicina arī vietējās komandas «Ogre United» attīstība. Taču futbola attīstībai ilgtermiņā ļoti svarīga ir topošo spēlētāju trenēšana un audzināšana. Tāpēc Ogres novada Sporta centrs izsludinājis jaunu audzēkņu uzņemšanu futbolā, vecumā no sešiem līdz astoņiem gadiem.
Jānis Grants ir gandarīts par futbola attīstību Ogrē un gatavs pielikt arī savas pūles. «Interese par treniņu iespējām ir diezgan liela,» viņš atklāj. «Mūsu treneru kolektīvā ietilpst septiņi speciālisti, kuri strādā kopumā ar vairāk nekā 300 audzēkņiem. Futbols ir viens no populārākajiem un pieprasītākajiem sporta veidiem. Arī visi treneri ir vietējie, ogrēnieši. Turklāt, ja salīdzina pašreizējo treniņu procesu ar to, kādu mēs paši savulaik izgājām, redzams, ka esam izdarījuši secinājumus un gribam pilnveidoties. Tagad jaunajiem futbolistiem jau apmācību sākumā dodam visas zināšanas, kuras paši, iespējams, jaunībā nesaņēmām. Ņemot vērā savu uzkrāto pieredzi un atziņas, mēs vēlamies dot bērniem iespējami vairāk, lai viņi kļūst par labākiem futbolistiem.»
Vajag labu fizisko sagatavotību
Futbols ir ļoti demokrātisks sporta veids un piemērots praktiski ikvienam – no amatieru līdz augstākajam profesionālajam līmenim. «Tomēr jārēķinās, ka futbols reizē ir fiziski ļoti prasīgs,» brīdina Jānis Grants. «To būtu jāņem vērā vecākiem, kuri vēlas pieteikt savus bērnus uz futbola treniņiem. Taču uzreiz nav jātēmē uz augstākajiem mērķiem. Galvenais, lai bērnam patiktu pati futbola spēlēšana. Vecākiem lietderīgi zināt, ka jāizbauda process kopumā, lai kurā sporta veidā viņu bērns trenētos. Nevar uzreiz prasīt augstus sasniegumus. Ja attīstība noritēs normāli, arī rezultāti sekos. Treniņu procesā tiek iegūtas un pilnveidotas daudzas nepieciešamas rakstura īpašības, tostarp pacietība, mērķtiecība. Tās lieliski noder arī augošā cilvēka dzīves ceļā, kad paralēli sportošanai nepieciešams apgūt izglītību – pabeigt pamatskolu, vidusskolu, universitāti. Tā ir sporta pievienotā vērtība.»
Iegūt papildu informāciju un pieteikt savus bērnus futbola treniņiem Ogres novada Sporta centrā, sešu – astoņu gadu vecu audzēkņu grupā, viņu vecāki var, zvanot Jānim Grantam pa tālruni 20168734 vai arī Linardam Pāviškam pa tālruni 22009855.