Otrdiena, 7. oktobris, 2025 08:36

Jātnieces Ķeipenē realizē traku ideju

Megija Kokoreviča
Foto: arhīvs
Megija Kokoreviča

Šogad Ķeipenē pirmo reizi notika biedrības «Equus Amicus» organizētās iejādes sacensības un pasākums izdevās krietni veiksmīgāks, nekā cerēts, atzīst viena no organizatorēm Jolanta Rotberga. «Ideja sākumā šķita traka – mēneša laikā noorganizēt sacensības, sagatavot mazos jātniekus un jaunzirgus,» viņa atzīst, taču pēdējā brīdī organizatores pieņēma vēl drosmīgāku lēmumu – startēt pašām.

Laiks lutināja, un sacensības noritēja svinīgā, draudzīgā un gaišā gaisotnē. Organizatores centās parūpēties, lai katrs dalībnieks un viesis justos gaidīts – un tas izdevās. Gan jaunie, gan pieredzējušie jātnieki bija patiesi priecīgi, uzteica atmosfēru un sacensību organizāciju. 

Iejādes sacensībās dalībnieki startē pēc noteiktām shēmām – tā ir iepriekš sagatavota uzdevumu un elementu secība, kur precīzi noteikts, kurā punktā un kādā gaitā zirgam kopā ar jātnieku jāpārvietojas pa laukumu. Visi konkrētajā klasē izpilda vienu un to pašu shēmu, bet tiesneši vērtē izpildījuma precizitāti un kvalitāti.

3. grupas shēmā uzvaru izcīnīja Everita Daubure ar zirgu Hades von Seeder (67,08%), otrajā vietā ierindojās Keita Filatova ar Kalando (64,00%), bet trešajā vietā – Elizabete Karjuse ar Clinker (62,92%). 2. grupas shēmā triumfēja Darja Brigida ar Rokoko (67,0%), otro vietu ieguva Ilze Vītoliņa ar Lily (64,5%), bet trešo vietu – Estere Puķīte ar Leo Vinter (63,3%). 1. grupas shēmā pirmo vietu ieguva Andra Balule ar Kressa (66,38%), otrajā vietā palika Evita Liepa ar Gerards (65,38%), bet trešo vietu izcīnīja Iveta Andersone ar Qaim (65,13%). 1. grupas shēmā bērnu konkurencē par uzvarētāju kļuva Amēlija Mia Makrekova ar Keep the Beat (62,63%), bet otrajā vietā ierindojās Polina Šišļaņņikova ar Andiago Z (58,75%). Visbeidzot shēmā Nr. 1A spoži uzvarēja Aleksandra Makejenkova ar zirgu Latszko (70,31%), bet Nikole Zaiceva izcēlās ar dubultu panākumu – otrajā vietā ar zirgu Teodor (68,44%) un trešajā ar Rokoko (67,19%).

Sacensību veiksmīgā norise nebūtu bijusi iespējama bez lieliska komandas darba, tiesnesēm – Gitas un Elzas Zaķēm –, dalībnieku ģimenēm un draugiem, kā arī uzticamajiem atbalstītājiem – Zirgam.lv, «Zirgu Stallis», «Cavalor», Ogres novada pašvaldības, «Lat Agro», «Reverest Equestrian», «Frolihhorse». Par gardām maltītēm pasākumā parūpējās «Suses Burgers», un tas izvērtās par īstiem svētkiem gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Īpaši priecēja uzvarētāju pārsteigtās sejas, saņemot ne tikai rozetes un diplomus, bet arī vērtīgas balvas.

Šīs bija pirmās sacensības biedrībai «Equus Amicus», taču noteikti ne pēdējās – organizatores Jolanta Rotberga, Laura Čaunāne un saimniecības «Jaunmurāni» saimniece Ināra Dūrīte jau paziņojušas, ka turpinās šo brīnišķīgo tradīciju.

