Ikšķile Pasaules kausa posmu skrituļslalomā uzņem jau piekto gadu pēc kārtas. Nemainīga ir ierastā sacensību norises vieta – Peldu ielā izveidotā trase –, bet līdzšinējā organizatoriskā kvalitāte guvusi augstu starptautisku novērtējumu, tam par apliecinājumu Ikšķilei saņemot tiesības 2027. gadā rīkot Eiropas čempionātu skrituļslalomā.
Sacensību programma sākusies jau piektdienas vakarā ar oficiālajiem treniņbraucieniem. Sestdien, 25. jūlijā, norisināsies Pasaules kausa posms milzu slalomā, bet pēc abiem sacensību braucieniem plkst. 15.00 paredzēta sacensību atklāšanas un pirmās dienas apbalvošanas ceremonija.
Nedēļas nogales saldais ēdiens jeb Pasaules kausa posms slalomā notiks svētdien, 26. jūlijā. Pēc abiem Pasaules kausa braucieniem trasē dosies arī “Cerību kausa” jaunie dalībnieki, kuri sacentīsies vienā braucienā, savukārt sacensību nedēļas nogale noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju, vēsta organizatori.
Ikšķiles posms būs sezonas ceturtais no sešiem posmiem, un Pasaules kausa punkti atsevišķi tiek skaitīti slaloma un milzu slaloma disciplīnās. Vīriešu slaloma kopvērtējuma vadībā ar 360 punktiem atrodas vācietis Noa Zings, kuram seko tautietis Luka Gēkelers ar 240 punktiem un Jorgs Bertšs ar 235 punktiem. Milzu slalomā līderis ar 200 punktiem ir Bertšs, bet aiz viņa seko Zings ar 140 un itālietis Davids Fiorots ar 125 punktiem.
No Latvijas sportistiem augstākā pozīcija ir Georgam Šmalcam, kurš milzu slaloma kopvērtējumā ar 50 punktiem atrodas labāko desmitniekā. Rihards Allens milzu slalomā iekrājis 30, bet slalomā 50 punktus, savukārt Valdemāram Kuzminskim ir attiecīgi 26 un 24 punkti. Mājas posms Latvijas sportistiem būs laba iespēja būtiski papildināt savu punktu krājumu, norāda pasākuma rīkotāji.
Sieviešu konkurencē abās disciplīnās pārliecinoši vadībā ir itāliete Lorenca Cēzaris – viņai 400 punkti slalomā un 200 punkti milzu slalomā. Slalomā viņai seko vācietes Elea Borsiga ar 220 un Nikola Jusefjana ar 210 punktiem, bet milzu slalomā otrajā pozīcijā ar 120 punktiem ir Sina Rogele, savukārt Jusefjanai ir 80 punkti. No Latvijas sportistēm slalomā Elizabete Anna Allena iekrājusi 40 punktus, bet Letīcija Matisone – 21 punktu; milzu slalomā Matisonei ir 23, bet Allenai – deviņi punkti.
“Pieci gadi paskrējuši ļoti ātri, un katru gadu no organizatoriskās puses esam domājuši, kā sacensības padarīt patīkamākas gan sportistiem, gan skatītājiem un visiem pasākumā iesaistītajiem. Ir liels prieks, ka uz mūsu sacensībām Ikšķilē ierodas tik daudz ārvalstu sportistu – šeit allaž bijušas spraigas cīņas un sīva konkurence. Arī laika prognoze nedēļas nogalei ir labvēlīga, tāpēc ceram uz kupli apmeklētu, aizraujošu un patiesi izdevušos pasākumu,” teic sacensību galvenais organizators Miks Zvejnieks.
Sestdien milzu slaloma pirmais brauciens sāksies plkst. 10.00, bet otrais – plkst. 12.50. Svētdien slaloma pirmais brauciens paredzēts plkst. 10.00, otrais – plkst. 12.30, savukārt “Cerību kausa” dalībnieki trasē dosies plkst. 13.50.
Sacensībās līdzjutēju lomā laipni gaidīti gan Ogres novada iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi justu līdzi Latvijas sportistu startiem sacenšoties ar pasaules ātrākajiem, norāda organizatori. Informācija par sacensību tiešraidēm un citām skatītāju aktivitātēm tiks publicēta pasākuma tīmekļvietnē www.worldcupikskile.lv.