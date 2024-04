Jaunā sezona Ogres Basketbola skolā

Ogrē ir spēcīgas basketbola tradīcijas



Jaunie ogrēnieši, kas vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību basketbola spēlē, to var darīt Ogres Basketbola skolā. Kā stāsta tās direktore Ilga Neimane, Basketbola skola ir sporta izglītības iestāde novadā, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas basketbolā.



Skola ir tradīcijām bagāta. Mācību – treniņu procesus vada gan pieredzējuši pedagogi, gan jauni, enerģiski un idejām bagāti treneri. Savā pastāvēšanas laikā Ogres Basketbola skola ir izaudzinājusi daudzus sportistus un lepojas ar viņu sasniegumiem. Rinalds Sirsniņš, Kaspars Bērziņš, Artūrs Bērziņš, Kristaps Dārgais, Mārcis Šteinbergs, Marika Krauze popularizējuši Ogres un Latvijas vārdu ar savu dalību Latvijas pieaugušo izlasēs. Kristaps Dārgais ir viens no pasaules labākajiem «Slam Dunk» meistariem.

Katru gadu Basketbola skolas audzēkņi pārstāv Latvijas jauniešu basketbola izlases.



Viens no šobrīd pazīstamākajiem Ogres Basketbola skolas bijušajiem audzēkņiem ir Mārcis Šteinbergs, kurš piedalījās Latvijas izlases sastāvā Pasaules kausa kvalifikācijas un pārbaudes spēlēs.



Interese jau šobrīd ir ļoti augsta



Uz jautājumu par jaunu audzēkņu iespējām iesaistīties basketbola nodarbībās šajā mācību gadā Ilga Neimane atbild: «Šogad mēs uzņemam 2016. gadā dzimušus puišus un 2015., 2016. gadā dzimušas meitenes. Mēs realizējam basketbola programmu Ogrē un Ikšķilē. Ikšķilē nodarbības notiek Ikšķiles vidusskolā, savukārt Ogrē – Basketbola skolā Mālkalnes prospektā 32, Ogres Centra pamatskolā un arēnā "Ogre".



2023./2024. mācību gadā zēniem un meitenēm kopā tiek plānots apstiprināt 27 grupas. Pagājušajā gadā skolā trenējās 450 bērnu, patlaban vēl notiek jauno grupu komplektēšana un interese ir ļoti liela. Šajā mācību gadā veidosim pa vienai interešu izglītības grupiņai gan Ogrē, gan Ikšķilē. Lai bērni, kuri papildus nodarbojas ar citām lietām, piemēram, mācās Mūzikas vai Mākslas skolā, apmeklē kādus citus pulciņus, bet kuriem interesē basketbols, var tikt arī pie sportiskām aktivitātēm. Ogrē šāda interešu izglītības grupa būs 7.–9. klašu, bet Ikšķilē 4.–6. klašu skolēniem, un tajās varēs pieteikties gan zēni, gan meitenes.



Nekad nevar būt par daudz



Aicināta pastāstīt par Basketbola skolā notiekošo treniņu specifiku, Ilga Neimane teic: "Ogres Basketbola skola ir viena no vadošajām basketbola skolām Latvijā ar stabilu izveidotu grupu piramīdu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem katrai grupai ir noteikts stundu un nodarbību skaits nedēļā, kā arī izpildāmie rezultativitātes kritēriji mācību gada beigās.



Balstoties uz fiziskām aktivitātēm, jaunos sportistus audzinām kā mērķtiecīgas, atbildīgas un drosmīgas personības, kuras spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus. Ne mazāk svarīgi ir iemācīt viņiem ievērot godīgas cīņas principus, uzņemties atbildību un pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā izglītības ieguves procesā.



Pateicoties Ogrē izveidotajai stabilajai basketbola piramīdai no sākuma sagatavošanas grupas līdz SMP3 un ASM grupām, jauniešiem ir mērķis, uz ko tiekties. Ar pacietīgu darbu jebkuram Ogres Basketbola skolas audzēknim ir iespēja pierādīt sevi mācību iestādes komandā, pēc tam basketbola kluba "Ogre" fārmkluba sastāvā un visbeidzot pārstāvēt BK "Ogre".



Pašlaik viss skolas kolektīvs jūt un dzīvo līdzi Latvijas vīriešu izlasei, kura cīnās Pasaules kausa mačos, kā arī gatavojas jaunajai Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensību sezonai, kura sāksies šā gada 23. septembrī."