Alma Lāce par treneri kopumā strādā jau 20 gadu, bet savā studijā piedāvā gan slidošanas prasmju uzlabošanu, gan arī profesionālu slidot apmācību. No Ogres novada treniņus studijā apmeklē māsas Žanete un Estere Skrebeles, kā arī Anna Auziņa. «Latvijas čempionātā piedalījās četras manas pašreizējās studijas audzēknes – trīs no Ogres novada un viena rīdziniece,» stāsta Alma Lāce. «Žanete Skrebele ir ļoti laba, spēcīga meitene, diemžēl šoreiz čempionātā viņai neizdevās parādīt tik labu slidojumu, uz kādu viņa ir spējīga. Taču kopumā es uzskatu, ka viņa nostartēja labi, jo debitēja jaunā kategorijā, turklāt tāda mēroga sacensībās kā Latvijas čempionāts. Tajā pašā klasē kopā ar Žaneti startēja arī ikšķiliete Marta Baltkāje. Lai gan Martai veicās mazliet sliktāk, taču, ņemot vērā, ka arī viņa pirmo reizi piedalījās Latvijas čempionātā, esmu diezgan apmierināta ar viņas sniegumu.»
Alma Lāce atzīst, ka viņas audzēknes patlaban vēl nav gatavas kāpšanai uz goda pjedestāla, bet reizē norāda, ka Ogres novada meitenes arī nepavada tik daudz laika nodarbībās kā labākās sportistes šajā grupā. «Meitenes ir centīgas, grib slidot, taču netrenējas tik daudz kā Rīgas bērni, it sevišķi tie, kas darbojas lielākajos klubos,» teic Alma Lāce. «Bet mēs cenšamies turēt līdzi. Pirmais uzdevums ir slidot un pilnveidot savu meistarību, lai nākotnē varētu startēt junioru klasē, kur jau nepieciešams demonstrēt divas programmas.»
Patlaban treniņu grafiks ir diezgan intensīvs – nodarbības uz ledus «Kurbada» hallē notiek sešas reizes nedēļā. Pirms tām ir arī iesildīšanās, savukārt pēc slidošanas divreiz nedēļā jāvelta laiks horeogrāfijas apguvei. Tāpat nepieciešams uzturēt labu fizisko sagatavotību, tāpēc vajadzīgi arī spēka treniņi. Alma Lāce piebilst, ka Žanete Skrebele pašlaik apmeklē treniņus trīs reizes nedēļā, bet Marta Baltkāje jau tagad nāk visas sešas reizes. Trenere piekrīt, ka slodze nav maza, taču uzskata, ka daiļslidošanai tā vienalga nav pietiekama, jo citas konkurentes slido pa divām stundām dienā. Bet, lai attīstītu prasmes, celtu meistarību un sasniegtu ievērības cienīgus panākumus, kaut kas arī jāziedo.