Janvāra pirmajās dienās Helsinkos norisinājās Somijas lielākais starptautiskais turnīrs «Helsinki Floorball Cup 2026». Tajā ar labām sekmēm startēja Lielvārdes Sporta centra florbola jauniešu komandas «Lielvārde/LES Elektro», kas šogad turnīrā piedalījās B16 un B14 vecuma grupās.

Lielvārdes B16 vecuma grupas komandai līdz pat grupu turnīra noslēgumam bija jācīnās par vietu izslēgšanas mačos. Pēc trim spēlēm Lielvārdes komandas rēķinā bija uzvara, neizšķirts un zaudējums, tādēļ ceļazīmes liktenis uz «play-off» izšķīrās grupu turnīra pēdējā cīņā, kurā lielvārdieši ar 5:1 pieveica «EräViikingit Akatemia» komandu. 

Ceturtdaļfinālā un pusfinālā «Lielvārde/LES Elektro» trilleros ar minimālu pārsvaru uzveica divas Somijas komandas, bet finālā vēlreiz pretī stājās cita Latvijas komanda FBK «SĀC», ar kuru jaunie lielvārdieši cīnījās neizšķirti (1:1) vēl grupu turnīrā. Taču šajā mačā «Lielvārde/LES Elektro» izcīnīja uzvaru ar 2:1, tādējādi iegūstot turnīra uzvarētāju titulu.

Arī B14 vecuma Lielvārdes florbola komandai turnīrs nebūt neizvērtās vieglāks. Grupu turnīrā, līdzīgi kā B16 vienībai, izdevās iegūt otro vietu. Ceturtdaļfinālā «Lielvārde/LES Elektro» spēja atspēlēties no 0:3 un triumfēt pēcspēles metienu sērijā ar 6:5 (5:5). Pusfinālā lielvārdieši tika pie uzvaras bez cīņas, jo pretinieki neieradās uz spēli, savukārt finālā sīvā un aizrautīgā cīņā tomēr piekāpās Somijas komandai «SteelWolves» ar 4:5. Kluba pārstāvji ir gandarīti par puišu izcīnītajām balvām un parādīto cīņassparu, ieskaitot jaunākās komandas spēlētāju un treneru nepiekāpību, kuri izšķirošajā spēlē negrasījās samierināties ar otro vietu, par spīti nevienlīdzīgai tiesāšanai. Priecē pats fakts, ka jaunie florbolisti spēj dienas laikā sagatavoties izšķirošiem mačiem un nospēlēt pret labākajiem pretiniekiem kā līdzīgs ar līdzīgu.

