Olimpiskā centra «Limbaži» sporta hallē 7. februārī Ogres novada Sporta centra smaiļotāji un kanoe airētāji sacentās ar Limbažu novada Sporta skolas un Murjāņu Sporta ģimnāzijas Specializētās airēšanas sporta skolas audzēkņiem ikgadējās VFS sacensībās. Sportisti startēja piecās vecuma grupās, izpildot dažādas sacensību programmas disciplīnas. Jaunie ogrēnieši šajās sacensībās izcīnīja piecas zelta medaļas (Jānis Puriņš, Dārta Cimmermane, Rēzija Lavrinoviča, Kristofers Jaunbērziņš, Elizabete Hilde Krūmiņa) un vienu sudraba godalgu (Dereks Dmitrijevs).
Ogres novada Sporta centra smaiļošanas treneris Juris Apters ir apmierināts ar jauno smaiļotāju sasniegtajiem rezultātiem: «Neviens no audzēkņiem speciāli šiem startiem negatavojās, jo sacensību uzdevums bija pārbaudīt Ogres novada smaiļotāju varēšanu uz pārējo Latvijas sportistu fona. Uzskatu, ka uzdevums izpildīts godam. VFS sacensības parasti notiek reizi gadā, pēc ziemas perioda, lai pārbaudītu, cik veiksmīgi sportisti trenējušies – cik viņi ir fiziski stipri, izturīgi un ātri.»
27. februārī Jelgavā, LLU peldbaseinā, Ogres novada Sporta centra pārstāvji startēja peldēšanas sacensībās, kurās piedalījās arī citu sporta skolu slaloma airēšanas un smaiļošanas sportisti. Visās vecuma grupās, kurās startēja Ogres novada jaunie sportisti, viņi izcīnīja godalgotas vietas. Kopējais guvums bija desmit dažāda kaluma medaļas, savukārt jauktajā komandu stafetē, kurā peldēja divi puiši un tikpat meitenes (Dereks Dmitrijevs, Edvards Jānis Tirzmalis, Elizabete Hilde Krūmiņa un Beatrise Aleksandra Karlivāne), ogrēnieši pārliecinoši uzvarēja, otrās vietas ieguvējus apsteidzot par 20 sekundēm.