Kā stāsta Madlienas vidusskolas sporta skolotāja Rita Pučekaite, sacensības tika organizētas atkārtoti un notika jau trešo gadu. Lielākā daļa jauno sportistu pārstāvēja Madlienas vidusskolu, bet gana liels pulks bija ieradies arī no Ķeguma pamatskolas, Mālpils vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Mazozolu skolas. Šajās sacensībās bērni varēja pārbaudīt spēkus četrās vieglatlētikas disciplīnās – sprintā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā un izturības skrējienā.
Rita Pučekaite uzsver, ka organizatoru galvenais mērķis bija dot iespēju sevi pierādīt arī tiem bērniem, kuri ikdienā netrenējas sporta skolās, un viņiem nav iespējas pārbaudīt savas prasmes sacensībās. Piedalīties sacensībās tika aicinātas visas Ogres novada skolas. Pasākuma galvenais tiesnesis un koordinators bija Ēriks Einārs Oto, bet sacensības organizēja Madlienas vidusskola sadarbībā ar Ogres novada Sporta centru, kas nodrošināja balvu fondu sportistu apbalvošanai.