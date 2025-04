Jauniešu disku golfa sacensības noritēs trīs posmos - Jumpravā, Ķegumā un Ikšķilē

Sacensību mērķis ir attīstīt disku golfa attīstību Ogres novadā, piedāvāt jauniešiem iespēju izmēģināt šo sporta veidu. Sacensības būs trīs grupās: meitenes un zēni vecuma posmā no 13 līdz 18 gadiem; vīrieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem; sievietes vecumā posmā no 18 līdz 25 gadiem.

"Ja vēl neesi spēlējis disku golfu – droši pievienojies. Inventārs un atbalsts tiks nodrošināts! Kā arī pozitīvas emocijas, dažādas balviņas un sportiska kompānija garantēta! Seko līdzi jaunumiem un gaidīsim tevi laukumā!" teic Ogres Jauniešu domes Ķeguma filiāles pārstāvji.

Sīkāka informācija par šīm amatieru sacensībām lasāma nolikumā, kas pieejams šeit.