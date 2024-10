Jauno šķēpmetēju interese pieaug

Kā atzīst treneris Uldis Doniņš, salīdzinājumā ar laiku pirms gada ir nedaudz mainījies pulciņa sastāvs, jo daži beiguši vidusskolu un devušies uz tālākām mācībām augstskolās. «Viņiem studijas Rīgā, bet mums visa bāzēšanās notiek šeit, Ogrē,» saka Uldis Doniņš. «Bērni izaug lieli un dodas tālāk dzīvē. Līdz ar to viņi vairāk netrenējas, un tas ir pilnīgi normāli. Es gan ceru, ka atnāks arī kādi jaunie, mums patlaban notiek zināma formēšanās, un gan jau kāds gribētājs vēl parādīsies.»

Taču vairums jauno sportistu turpina uzsākto. Kā stāsta Uldis Doniņš, tagad trenēties brauc bērni no dažādām novada malām. Ja agrāk visi interesenti lielākoties bija no Ogres, tagad brauc arī no Lielvārdes, Suntažiem. «Piemēram, pirms gada treniņus sāka apmeklēt jaunie lielvārdieši,» turpina Uldis Doniņš. «Tagad viņi jau apbružājušies, gadu pilnvērtīgi patrenējušies, visi ir priecīgi un apmierināti, daži savās vecuma grupās tikuši arī pie godalgām. Piemēram, viens puisis no Lielvārdes uzvarēja Latvijas ziemas čempionātā U18 grupā. Arī U14 kategorijā mūsējiem ir uzvarētāji. Labas vietas izcīnītas arī lodes grūšanā. Mačos Koknesē mums bija pilns pjedestāls U14 grupā gan šķēpā, gan lodē. Viss pamazām attīstās.»

Treniņi kļūs profesionālāki

Šķēpmešanā trenējas skolu 6.–12. klašu audzēkņi. Uldis Doniņš piebilst, ka dažkārt, ja bērnam piemīt vajadzīgās dotības, šķēpa mešanu var sākt arī nedaudz agrāk, bet tie vairāk ir izņēmumi. «Pie manis patlaban trenējas apmēram 10–11 jaunie sportisti, dažreiz sanāk mazliet vairāk,» teic treneris. «Tas ir optimāls skaits, jo lielāku daudzumu sportistu es nespētu pilnvērtīgi trenēt. Šķēpa mešana ir grūta disciplīna, kas prasa lielu ieguldījumu, un ar katru jāstrādā arī individuāli. Turklāt, ja vienuviet sanāk pārāk daudz šķēpmetēju, tas jau paliek bīstami.»

Taču pagaidām līdz šādai robežai vēl tālu, tāpēc Uldis Doniņš aicina visus bērnus un jauniešus, kam interesē šķēpmešana un ir vēlme trenēties, doties uz nodarbībām. Šosezon tās notiks tāpat kā agrāk Ogres novada Sporta centrā, otrdienās un piektdienās pulksten 16. «Taču es domāju, ka šogad ņemsim vēl vienu dienu klāt,» piemetina treneris. «Nodarbību skaits būs lielāks, un grafiks taps blīvāks, profesionālāks. Tāpēc paredzēts vēl viens treniņš trešdienās, arī četros pēcpusdienā. Mums jau pudu sāls pa ziemu jāapēd, lai varētu pavasarī iet ārā šķēpu mest.»