Pirmais brauciens
Pēc vakar kvalifikācijas sacensībās sasniegtās sestās pozīcijas, pirmajā finālbraucienā Jonasam padevās ļoti labs starts, pēc kura mājinieks iekārtojās ceturtajā pozīcijā. Drīz vien viņam uz pēdām mina ļoti ātrais Kajs de Volfs un otrajā aplī apdzina zaļā motocikla īpašnieku.
Pēc tam Jonasam uz pēdām mina četrkārtējais Ķeguma MXGP posma uzvarētājs Tims Gajsers. Latviešu braucējs ceturtajā aplī špūrē pieļāva nelielu kļūdu, gandrīz apstājoties, un palaida sāncensi garām. Pēc tam Paulu noķēra Rubens Fernandess, astotajā aplī atbīdot uz septīto pozīciju.
Turpinājumā arī Oriols Olivers bija panācis Jonasu un 12. aplī uz neilgu brīdi arī tika priekšā, bet tad atkrita atpakaļ uz astoto vietu. Tālāk Olivers nonāca aiz Andrea Adamo, taču Jonasu itālim noķert neizdevās, kā rezultātā latvietis finišu šķērsoja drošā septītajā vietā.
Startā vadību pārņēma MXGP līderis Kūnens. Spējis ātri izveidot pārsvaru, beļģis tā arī aizvadīja visu sacīksti, ne mirkli nepielaižot sāncenšus bīstami tuvu.
Kādu laiku par otro vietu sacentās Džefrijs Herlingss un Romēns Fevrs, bet De Volfs vēlāk tika priekšā abiem, samazināja līdera pārsvaru, bet finišēja nepilnas četras sekundes aiz Kūnena. Herlingss sasniedza trešo vietu, bet Fevrs vēlāk atpalika arvien vairāk un cīņu pabeidza ceturtais, kamēr pirmo sešinieku noslēdza Gajsers un Fernandess.
Markuss Kokins MXGP debijā ierindojās 22. vietā un pie punktiem netika.
Otrais brauciens
Jonass veica lielisku startu arī otrajā braucienā, sākotnēji ieņemot sesto vietu, bet ātri vien apdzenot vispirms Adamo un uzreiz pēc tam arī Oliveru, nokļūstot ceturtajā vietā. Vēl pēc neilga laika viņam jau sekoja spēcīgie Gajsers un De Volfs, kuri kādu laiku brauca aiz latvieša, bet tad viņu noķēra un sestajā aplī abi spēja apdzīt “Kawasaki” motociklu.
Startu izdevās izcelt Jonasa komandas biedram Fevram, bet ilgi pirmo vietu viņš nesaglabāja, jau pirmajā aplī atkrītot aiz čempionāta pirmajās divās pozīcijās esošajiem Kūnena un Herlingsa. Šoreiz Kūnenam tālu aizbraukt neizdevās un Herlingss viņu ilgi turēja savā redzeslokā. Tomēr 12. aplī veterāna “Honda” motocikls pēkšņi kļuva lēns, un Herlingss apstājās, kas nozīmēja daudz zaudētu punktu cīņā par čempiontitulu jau otro posmu pēc kārtas. Arī pirms nedēļas Vācijā viņš vienā no braucieniem izstājās.
Fevrs sacīkstes beigās pietuvojās, bet apdraudēt Kūnenu nespēja, atkal atpalika un finišēja aiz šī brauciena un Latvijas MXGP posma uzvarētāja. Trešo vietu otrajā braucienā guva De Volfs, pārspējot Gajseru, bet Jonass ierindojās ļoti pārliecinošā piektajā vietā. Tas viņam ir šīs sezonas labākā rezultāta atkārtojums – piektais viņš finišēja arī čempionāta atklāšanas posma pirmajā braucienā Argentīnā.
Kūnens ar divām uzvarām braucienos kļuvis par pasaules čempionāta astotā posma uzvarētāju (ceturtā uzvara šosezon), bet pirmo trijnieku Ķegumā noslēdza De Volfs un Fevrs. Tālāk ierindojās Gajsers un piektajā vietā Jonass, kas ir viņa šīs sezonas labākais rezultāts MXGP posmos.
Kokins sākotnēji bija ārpus “Top 20”, bet ar labu veikumu un arī pateicoties konkurentu neveiksmēm spēja pacelties līdz pat 17. pozīcijai, MXGP debijas posmā izcīnot pirmos punktus karjerā.
Pēc veiktiem astoņiem posmiem Jonass ir pacēlies uz desmito vietu sezonas kopvērtējumā, bet Kūnana pārsvars pār Herlingsu pieaudzis līdz 62 punktiem. Čempionāta turpinājums 20. un 21. jūnijā Itālijā, Montevarki trasē.