Garākajā 48km maratona distancē uzvaru svinēja šī gada Latvijas čempions U23 grupā individuālajā braucienā šosejā un arī MTB olimpiskajā krosā (XCO) Rodžers Petaks no Rīgas, bet viņa pārstāvētā "ZZK" bija labākā komandu ieskaitē.
"Ikšķiles MTB velobrauciens 2021" visās distancēs kopā pulcēja vairāk nekā 250 riteņbraucēju. Dažāda vecuma un meistarības dalībnieki sacentās četrās ierastajās distancēs – bērnu (300m-800m), ģimeņu (12km), pusmaratona (32km) un maratona (48km). Prestižākajā un grūtākajā maratona distancē, kur 16km aplis bija jāveic trīs reizes, sacentās gandrīz pussimts dalībnieku. Jau pirmajā aplī izveidojās līderu kvartets – Rodžers Petaks, Jēkabs Jaunslavietis (abi "ZZK"), Reinis Andrijanovs (Ikšķile velo) un Armands Pivors (Ogre/Nesēdi mājās), kas kopā nobrauca līdz pat pēdējā apļa vidum. Pāris kilometrus līdz finišam izšķirošo rāvienu veica galvenais favorīts rīdzinieks Petaks, kuram pārējie nespēja turēt līdzi. Līdz ar to pasaules kausa posmos MTB XCO pieredzi guvušais "ZZK" līderis finišēja vienatnē un izcīnīja uzvaru.
Vilmāra Tomsona audzēknis 48km veica 1:45:27 un par 35 sekundēm apsteidza tuvāko sekotāju - rīdzinieku Andrijanovu. Par otru godalgotu vietu "ZZK" komandā parūpējās Jaunslavietis, kurš pēdējos kilometros spēja kāpināt tempu un aizbēgt no Pivora. Līdz ar to "Ogre/Nesēdi mājās" komandas līderim tāpat kā 2019.gadā, kad arī līdz trešā apļa vidum bija līderu kvartets, atkal nācās samierināties ar 4.vietu. Sievietēm aizraujošā cīņā pēdējā aplī ādažniece Olga Ballo (Bottari Baltic) apsteidza lielāko distances daļu vadībā atradušos Andu Savļenko (Ikšķiles velo). Krietni aiz pirmajām divām cīņā par trešo vietu rīdziniece Līga Actiņa pārspēja Inesi Liepiņu (Ādaži velo).
Atšķirībā no maratona 32km pusmaratonā (2x16km)bija vērojams aizraujošs finiša sprints, jo līdz pat pēdējiem metriem līdzīgi cīnījās abi "KS sporta kluba" pārstāvji Alberts Smilktens un Ronalds Blumbergs. L īdzīgajā duelī šoreiz ātrāks bija Smilktens, atstājot šī gada Latvijas junioru čempionu MTB XCO Blumbergu otro. Trijnieku noslēdza Mārtiņš Bruno Binovskis (EVELO TEAM), kurš pēdējo apli uzsāka kopā ar abiem "KS sporta kluba" pārstāvjiem. Tikmēr sievietēm pārliecinoši pirmā bija junioru čempione MTB XCO Evelīna Ermane-Marčenko, sarūpējot "ZZK" komandai otro individuālo uzvaru. Iepriekšējā gadā nepārspētā Aiga Paegle no "MTB Garkalne" finišēja otrā, bet trijnieku noslēdza Evija Ziediņa (KS sporta klubs). Tikmēr 12km ģimeņu distancē ātrākie bija Roberts Straubergs un Loreta Vaisūna.
Komandu ieskaitē, kur vērtēja labāko četru sniegumu no vienas komandas, maratona distancē nepārspēti palika "ZZK" braucēji, aiz sevis atstājot "Ogre/Nesēdi mājās", kuriem otrā vieta arī pusmaratonā, jo viņus ļoti līdzīgā cīņā par trim punktiem apsteidza "KS sporta klubs".
Sacensības organizēja biedrība "Sporta klubs SportLat" sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību.
Sacensības atbalstīja - veikals "ZZK", "Ezerkauliņi", "Labās balvas", biedrība "Nesēdi mājās", "Milžu taka”" izklaides parks "Avārijas brigāde", sporta uzturs "SIS", visa veida būvmateriālu tirgotājs "Constra" un "Digitālā pele".