6.martā čempionātā piedalījās 20 Latvijas un Igaunijas karatē klubi. Savās mājās kopvērtējumā mūsu Ogres novada sportisti KARATE SEN-E saņēma 3.godalgoto vietu, 2.vietu ieguva BOLDERĀJAS KARATĒ KLUBS, bet 1.vietu, ka arī, Galveno Balvu "Ogres Kauss 2022" vinnēja R. SADIKOVA KARATĒ SKOLA (Rīga).
Mūsu kluba medaļnieki:
Matīss Savickis, Rainers Bīgastāns, Valters Sproģis, Ralfs Savickis, Martins Gailītis, Daina Puiķe, Mārtiņš Savickis, Ralfs Prancāns, Edgars Smildziņš, Romija Salmane, Estere Voicehoviča un Viktorija Leja.
Apsveicam!
Ogres bērnu klubs KARATE SEN-E cenšas piedalīties visos LKF pasākumos, kuri stāv Latvijas Karatē Federācijas apstiprinātājā kalendārā. No šī gada sākuma kluba audzēkņi jau piedalījās Latvijas mēroga sacensībās OZOLNIEKI 2022, kur kopā izcīnīja 5 medaļas.
Turpmākais Ogres "karateku" sacensību grafiks:
-martā un aprīlī - sacensības "Daugavpils Kauss" un starptautiskais turnīrs FUDZI OPEN (Rīga);
-maija beigās – kārtējais atestācijas eksāmens uz jostām, kuru pieņems atestācijas komisija.
Pēc ilga laika, tagad atkal drīkst nodarboties ne tikai ārā, bet arī iekštelpās (sporta zālēs). Liels paldies Ogres novada sporta centram un Ogres novada Domei par piedāvāto vietu (sporta zāli) treniņiem. Tagad Ogres bērniem ir, kur trenēties karatē olimpiskā sporta veidā. Klubs patstāvīgi nopirka pilnīgi jaunu paklāju TATAMI, ka arī, vēl daudz specializēta karatē inventāru, un Ogres bērni trenējas uz mīkstā grīdas seguma pilnīgi specializēta cīņas mākslas karatē zālē.
Katru gadu, klubs KARATE SEN-E komplektē jaunas grupas bērnu sporta karatē nodarbībām. Karatē ir ne tikai cīņas māksla, pašaizsardzība un dzīvesveids, bet tas arī ir sports, kurā cīņas noteikumi ir izstrādāti tādā veidā, lai maksimāli samazinātu traumatismu, kā treniņos, tā arī sacensību laikā. Tāpēc pilns kontakts un daži īpaši bīstami paņēmieni ir aizliegti, un visai izpildāmai tehnikai ir jābūt kontrolējamai.
Trenēti sportisti spēj izturēt nosacīti spēcīgus sitienus muskuļiem aizsargātajās ķermeņa daļās, tādās kā vēders, bet galva, kakls, seja, cirksnis, locītavas nav aizsargātas tāpēc pakļauti traumu riskam. Tādējādi jebkura tehnika, kura ir izraisījusi traumas - tiek sodīta. Sportistiem ir jāpilda visa tehnika ar labu kontroli un labu formu. Pateicoties šiem izstrādātajiem olimpiska sporta karatē WKF (World Karate Federation) pus-kontakta noteikumiem, karatē - ir vispieņemamākais bērniem. Bērni var mēģināt nākt trenēties sporta karatē jau no 4 ... 5 gadu vecuma. Trenējas arī daudz meitenes.
Karatē dod iespēju vispusīgi un harmoniski attīstīties bērnam- galamērķis karatē mākslai ir nevis uzvara vai zaudējums, bet rakstura pilnveidošana. Nodarbībās Jūs apgūsiet nepieciešamos aizsardzības paņēmienus, uzlabosiet veselību un pašsajūtu, norūdīsiet ķermeni, sajutīsiet jaunas, pozitīvas pārmaiņas sevī, kā arī iespējams mainīsies Jūsu uzskati par dzīvi.
Mēs vienmēr ar prieku uzņemam jaunus audzēkņus mūsu klubā. Mūsu durvis ir atvērtas visiem, kuriem ir vēlme nodarboties ar sporta karatē!
Informāciju sagatavoja Jevgenijs Ivanovs, Ogres bērnu kluba KARATE SEN-E treneris