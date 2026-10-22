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Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 10:05

Juris Vītols - rezultatīvākais, tomēr "Ogre" LIBL spēlē piedzīvo neveiksmi

OgreNet / Leta
Juris Vītols - rezultatīvākais, tomēr "Ogre" LIBL spēlē piedzīvo neveiksmi
Juris Vītols, foto - sportazinas.com
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 10:05

Juris Vītols - rezultatīvākais, tomēr "Ogre" LIBL spēlē piedzīvo neveiksmi

OgreNet / Leta

"Ogre" trešdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā pēc 13:0 izrāviena atspēlējās, taču ar to nepietika, lai izcīnītu uzvaru, ogrēniešiem piedzīvojot trešo zaudējumu. Ogres vienība izbraukumā ar 78:82 (21:26, 18:25, 18:18, 21:13) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela".

"Ogres" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm bija Juris Vītols, 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Guntis Sīpoliņš, bet Kārlis Šilke-Žunda maču noslēdza ar 12 punktiem.

Mājinieku uzvaru ar 17 punktiem un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Tormi Nītss, kamēr Sīms Markuss Posts iekrāja 15 punktus.

Atrodoties iedzinējos lielāko daļu no pirmajām trīs ceturtdaļām, Ogres vienība ceturtās ceturtdaļas pirmajā pusē veica 13:0 izrāvienu, pēc kura pārņēma vadību ar 70:69. Turpinājumā nelielu pārsvaru atguva laukuma saimnieki, un "Ogrei" vairs neizdevās atgūt pārsvaru, piedzīvojot trešo zaudējumu.

Ogres basketbolisti piecās spēlēs izcīnījuši divas uzvaras un turnīra tabulā ieņem astoto vietu, bet "TalTech"/"Alexela" sešos mačos tikusi pie četriem panākumiem un atrodas ceturtajā pozīcijā.

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