Juris Vītols - rezultatīvākais, tomēr "Ogre" LIBL spēlē piedzīvo neveiksmi

"Ogres" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm bija Juris Vītols, 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Guntis Sīpoliņš, bet Kārlis Šilke-Žunda maču noslēdza ar 12 punktiem.
Mājinieku uzvaru ar 17 punktiem un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Tormi Nītss, kamēr Sīms Markuss Posts iekrāja 15 punktus.
Atrodoties iedzinējos lielāko daļu no pirmajām trīs ceturtdaļām, Ogres vienība ceturtās ceturtdaļas pirmajā pusē veica 13:0 izrāvienu, pēc kura pārņēma vadību ar 70:69. Turpinājumā nelielu pārsvaru atguva laukuma saimnieki, un "Ogrei" vairs neizdevās atgūt pārsvaru, piedzīvojot trešo zaudējumu.
Ogres basketbolisti piecās spēlēs izcīnījuši divas uzvaras un turnīra tabulā ieņem astoto vietu, bet "TalTech"/"Alexela" sešos mačos tikusi pie četriem panākumiem un atrodas ceturtajā pozīcijā.