Šauļu klubs spēles ievadā ieguva 11 punktu pārsvaru (16:5), taču ogrēnieši pamazām mainīja cīņas gaitu un trešajā ceturksnī nostabilizēja septiņu punktu vadību (46:39, 53:46). Izšķirošajā ceturtdaļā gan saimniekoja "Šiauliai", kas ceturtajā ceturksnī dominēja ar 24:11 un visā spēlē uzvarēja ar 70:64.
Ogrēniešu rindās pa 15 punktiem iemeta Uģis Pinete un nesen iegūtais kanādietis Emanuals Šeperds, kurš pievienoja arī deviņas atlēkušās bumbas un trīs pārtvertas bumbas, bet Rinalds Sirsniņš sakrāja deviņus punktus, trīs rezultatīvas piespēles un divas pārtvertas bumbas. Uzvarētāju sastāvā pa 14 punktiem guva Armins Urbutis un Džons Elmors, kuram arī piecas rezultatīvas piespēles un četras pārtvertas bumbas.
"Ogre" iepriekš izbraukumā ar 61:72 piekāpās Tartu komandai, bet "Šiauliai" gatavošanos sāka ar uzvarām pār Rostokas "Seawolves" (102:86) un Krasnodaras "Lokomotiv" (82:68). Ogrēnieša Kaspara Bērziņa bijušais klubs "Šiauliai" Lietuvas ceturtdaļfinālā ar 0-2 piekāpās Viļņas "Rytas", bet kluba ziedu laiki bija no 2000. līdz 2010. gadam, 11 sezonu laikā izcīnot deviņas Lietuvas bronzas. No 2014. līdz 2016. gadam "Šiauliai" triumfēja Baltijas līgā, bet 2018. gada ceturtdaļfinālā pieveica ogrēniešus – 78:75 un 97:87.