Savu sezonas sesto panākumu guva Edgara Cimara vadītie “Līvānu” basketbolisti, kuri no Ogres aizbrauca ar sev labvēlīgo 74:68. “Līvānu” labā ar “double-double” izcēlās Jēkabs Kapustāns, iekrājot 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas. 13 punktus guva Matīss Kalnozols, bet 11 sakrāja Markuss Piļščikovs. Tikmēr “Ogres” lielās komandas rezervisti Aleks Simsons un Markuss Lastiņš pierakstījās ar attiecīgi 20 un 14 punktiem.
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 19:27
Kapustāna "double-double" pret dzimto Ogres sporta skolu dod basketbola komandai "Līvāni" sesto uzvaru
Nacionālajā basketbola līgā ceturtdien tika aizvadītas četras spēles. Ogrē pie uzvaras tika “Līvāni”, kura, pateicoties Ogres basketbola audzēkņa Jēkaba Kapustāna rezultativitātei, ar 74:68 pieveica komandu “BS Ogre”, informē vietnē osports.lv.