Kārlis Apsītis triumfē “Krastu mača” tālmetienu konkursā

Basketbola kluba “Ogre” basketbolists Kārlis Apsītis sestdien izcīnīja uzvaru diennakts basketbola turnīra “Krastu mačs” tālmetienu konkursā.

Apsītis finālā piecās metienu stacijās iekrāja 17 punktus.

Otrajā vietā ar 15 punktiem viņam sekoja jauniešu kustības “Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans, bet pa 13 punktiem iekrāja “VEF Rīga” basketbolists Rihards Aleksandrovs un “TTT Rīga” spēlētāja Vanesa Jasa.

Pēc tālmetienu konkursa mūziķis Ozols atskaņoja īpaši turnīram veltītu himnu, bet pulksten 15.00 ar Latvijas čempiones “VEF Rīga” spēli ar “Ghetto Games” komandu tika uzsākts diennakts basketbola turnīra spēļu maratons, kas noslēgsies svētdien, pulksten 15.00.

Vēlāk laukumā dosies arī Latvijas izlases spēlētājas, aktieri, mūziķi, aktrises, politiķi, influenceri un labākās Latvijas amatieru basketbola komandas.

Pilns abu komandu sastāvs, spēļu laiki un pasākuma programma ir pieejams oficiālajā turnīra mājaslapā “krastspretkrastu.lv”.

“Krastu mačs” Rīgas svētku laikā tiks aizvadīts jau 16. reizi, trešo reizi norisinoties Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.

Pēc 15 sezonām rezultāts ir 9-6 Daugavas labā krasta labā.

