Kārlis Apsītis vienojies par sadarbības turpināšanu ar basketbola klubu “Ogre”

33 gadus vecais un divus metrus garais Kārlis Apsītis aizvadītajā sezonā Latvijas – Igaunijas līgā bija viens no precīzākajiem trīs punktu metienu izpildītājiem starp Latvijas basketbolistiem. Viņa izpildīto tālmetienu precizitāte bija 41,6%. No vismaz desmit spēles aizvadījušajiem spēlētājiem augstāka precizitāte no tālienes bija vien Apsīša komandas biedram Kasparam Bērziņam un valmierietim Kristoferam Karlsonam, kuri ar saviem tālmetieniem bija krietni selektīvāki.

Kopumā Apsīša statistika 32 aizvadītajās Latvijas – Igaunijas līgas spēlēs sniedzās līdz 9,5 punktiem vidēji spēlē un 3,2 izcīnītām atlēkušajām bumbām.

“Ogres” galvenā trenera Ulda Švēdes komentārs: “Labas ziņas komandai, treneriem un līdzjutējiem – Kaža turpina kopīgo ceļu uz komandas mērķiem. Novērtēju, ka turpinām sadarbību ar uzticamu un stabilu komandas spēlētāju, kurš, neskatoties uz lielu pieredzi, joprojām turpina progresēt. Ticam Kārļa precizitātei un stabilitātei laukumā!”

Kārļa Apsīša vēstījums: “Esmu pateicīgs par iespēju arī šogad pārstāvēt Ogres basketbola klubu. Ir patīkami un reizē atbildīgi būt daļai no šīs komandas. Esmu pārliecinājies, ka šeit tiek augstu vērtēta profesionāla attieksme pret darbu un nodrošināti lieliski apstākļi treniņiem. Šosezon komandas sastāvs būs mainījies, tāpēc īpaši svarīgi būs ātri sastrādāties un saprasties laukumā. Par mērķiem vēl par agru runāt – iesim uz priekšu soli pa solim, lai būtu redzams progress. Uz tikšanos Ogrē!”

Eiropas U-18 čempionāta bronzas medaļas ieguvējs karjeras laikā pārstāvējis “Ventspils Augstskolu”, “Turību”, “Baronu”, “Valmieru” un visvairāk “Ogri”, kurā līdz šim aizvadītas septiņas sezonas. Leģionāra gaitās uzbrucējs bijis arī Lietuvas komandās Prieņu “Vytautas” un Ķēdaiņu “Nevežis”, kā arī neilgu brīdi Vācijas komandā “Wurzburg Baskets”.

Pandēmijas dēļ apturēto 2020.2021. gada sezonu Apsītis sāka dzimtās komandas “Saldus” sastāvā, bet vēlāk pievienojās “Valmiera Glass/ViA” vienībai, kur aizvadīja pusotru sezonu. Pēdējos trīs gadus uzbrucējs pavadījis Ogres zilo kalnu pakājē.