Uzbrūkoša stila futbolā komandām pirmajā puslaikā pa vienai izcilai vārtu gūšanas iespējai: pirmajās minūtēs standartsituācijā nedaudz pāri vārtiem ar galvu sita Ogres futbolists, bet vēlāk no vārtu priekšas bumbu gar tālo stūri raidīja albertietis.
Neilgi pirms pārtraukuma pēc OU spēlētāja asa grūdiena vairākiem kaujas dalībniekiem izvirda emocijas, situācijai nokļūstot gandrīz līdz kautiņam.
Ogrēniešu rindās laukumā atgriezās uzbrukuma meistari Haralds Silagailis un Markuss Kalniņš, kurš 3:0 panākumā pār “Riga Mariners” guva savainojumu. Savukārt Silagailis izcieta vienas spēles diskvalifikāciju, bet šoreiz tika pie nākamās atsēdēšanas – 51. minūtē pārgalvīgs izklupiens pretinieka kājās, tiešā sarkanā kartīte un vismaz divu kārtu izlaišana…
Mazākumā nokļuvusī Ogres komanda gan aizsardzībā neiesēdās, turpinot tiekties uz Germana Māliņa sargāto cietoksni. 15 minūtes pirms pamatlaika beigām ogrēnieši tika atalgoti ar standartsituāciju. Tiešo brīvsitienu ne pirmoreiz sezonā meistarīgi veica ukrainis Vadims Maščenko, bumbai cauri spēlētāju burzmai iespurdzot vārtu apakšējā stūrī.
Izvirzījušies priekšgalā, ogrēnieši uzkrītoši sāka “sargāt rezultātu”, “Albertam” visus spēkus metot uzbrukumā. Neilgi pēc nokļūšanas iedzinējos “Alberts” gandrīz saņēma otro pliķi, bet galotnē tomēr savu panāca – centrējumā bumbu nespēja savaldīt “Ogre United” otrais vārtsargs Endijs Pērkons, tai vārtu priekšā atlecot tieši pie ukraiņa Matvija Marusija, kurš to trieca tīklā – 1:1.
Atlikušajās septiņās minūtēs laukumā bezkompromisa cīniņš – uzvarēt gribēja abas vienības. Tuvāk kārotajam bija “Alberts”, ogrēniešiem atviegloti nopūšoties pēc tam, kad haosā soda laukumā netika nosvilpts 11 metru soda sitiens vai kāda atlēkusī bumba atkal nerada ceļu pie pretinieka.
Savstarpējā cīņā pirmajā aplī “Ogre United” ieguva un vēlāk izsēja divu vārtu pārsvaru. Statistiski priekšroka šobrīd ir labāku vārtu starpību iekrājušajiem ogrēniešiem.
Šonedēļ Ogres futbolisti viesosies pie “Riga” dublieriem, bet atlikušajās kārtās spēkosies pret Skanstes un Mārupes vienībām.
Oranžajiem gaidāmi dueļi pret “Tukuma 2000” otro komandu, Ilūkstes “Augšdaugavu” un “Riga Mariners”. Jūrniekiem cīņas arī pret smilteniešiem un RFS-2.