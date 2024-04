Kaspars Kreimanis: "Konkurence uz vietu sastāvā būs nenormāli liela"

Komandas "Lielvārde/Fat Pipe" galvenais treneris Kaspars Kreimanis intervijas laikā pastāstīja, ka ar kluba valdi ir vienošanās, ka šosezon lielvārdieši darbosies un strādās, vairāk domājot par panākumiem nākotnē. Protams, tiks darīts viss, lai arī jau šosezon sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultātus. Izslēgšanas spēlēs Lielvārdes komandai vajadzētu iekļūt. Ja tajās veiksies, «Lielvārde/Fat Pipe» tieksies uz pusfinālu un medaļu spēlēm. Ja tas tomēr neizdosies, tad ar skatu nākotnē tiks strādāts tieši pie jauno florbolistu meistarības.



Starpsezonu periodā Lielvārdes komanda nav iztikusi bez zaudējumiem, lai gan par ļoti būtiskiem tos nevar dēvēt. No "Lielvārdes/Fat Pipe" uz "Ķekavu" pārcēlušies pieredzējušais aizsargs Antons Žuks un pērnās sezonas pirmais vārtsargs Reinis Kirilko. Ģimenes apstākļu dēļ laukumā vairs nedosies aizsargs Dinārs Vaitaitis, interesi par spēlēšanu jaunajā sezonā nav izrādījis Ralfs Jonikāns. Vismaz sezonas sākumā komandas pieteikumā nebūs atrodams Aivja Kusiņa vārds, bet bijušais Latvijas izlases spēlētājs solījis, ka, ja tikai būs iespēja, novembrī vai decembrī viņš noteikti pievienosies. Uzbrucējs Sandis Mihailovskis laukumā dosies oktobrī. Pāris no jaunajiem florbolistiem vasarā izskatīja piedāvājumus pārstāvēt ārzemju klubus, tomēr, ņemot vērā, ka to līmenis nebija pārāk augsts, izvēlējās palikt Lielvārdē.



Runājot par ieguvumiem, K. Kreimanis minēja Latvijas izlases vārtsargu Jāni Salceviču, kurš pēc gada prombūtnes atkal spēlēs Lielvārdes komandas rindās. Skaidrs, ka Salcevičam automātiski pienāksies pirmā vārtsarga gods, bet viņam ir arī divi jauni un talantīgi konkurenti. Uz otrā vārtsarga lomu, kā atklāja treneris, pretendē gan Raivis Puzulis, gan Lauris Kārkliņš. Viņiem abiem ir vienādas iespējas jeb, kā izteicās Kreimanis, abi spēlētāji šobrīd stāv uz viena pakāpiena. Kurš labāk izmantos savas iespējas, tas varēs iegūt stabilu vietu sastāvā.



Lielākais papildinājums ir no komandas «Ogres Vilki», kas tagad ir "Lielvārdes/Fat Pipe" fārmklubs. Virslīgā Lielvārdi pārstāvēs vairāki paši perspektīvākie Ogres florbolisti. Šobrīd pieteikumā ierakstīti Edgars Ričards Gremze, kurš nupat bija uzaicināts uz Latvijas junioru treniņnometni, Kārlis Stukāns, Patriks Cinītis, Roberts Villa, Toms Emīls Jēkabsons un Gustavs Gadzāns. Tajā pašā laikā no Lielvārdes florbola audzēkņiem komandu "Lielvārde/Fat Pipe" papildinās divi puiši – Gustavs Rudzītis un Jānis Jāzeps Grizāns. Ņemot vērā, ka lielvārdiešu sastāvā ir tik daudz jauno spēlētāju, viņiem būs vajadzīgs zināms laiks, lai pierastu pie Virslīgas ātrumiem un spēles stila.



Runājot par savas komandas noskaņojumu, Kaspars Kreimanis pauda: "Šosezon mūsu florbolistiem ir ļoti liela motivācija doties laukumā un cīnīties. Sevišķi tas attiecas uz jaunajiem florbolistiem, ar katru no kuriem esmu parunājis individuāli. Komandas pieteikumā mums šobrīd ir 28 florbolisti. Kādi astoņi deviņi no viņiem ir stabilas vērtības un var būt droši par savu vietu pamatsastāvā, bet starp pārējiem būs ļoti nopietna sportiska konkurence. Cīņas parādīs, kurš ir gatavs un paņems savu spēles laiku, bet kurš nav gatavs. Teikšu, ka konkurence komandā būs nenormāli liela un nevienam neļaus atslābt."



Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem