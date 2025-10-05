Ķeguma MXGP posms nākamgad notiks 7. jūnijā

Ķeguma trase “Zelta Zirgs” jau gadiem ir neatņemama MXGP čempionāta sastāvdaļa un arī šoreiz būs daļa no čempionāta vasaras sezonas, starp Vācijas posmu Toičentālē un Itālijas sacīkstēm Montevarki.
Sezona startēs 22. februārī ar vēl nenosauktu atklāšanas posmu un tad martā dosies uz Argentīnu, Spāniju un Šveici. Pavasarī/vasarā paredzēta intensīva Eiropas posmu sērija, tostarp dubultizcīņas Itālijā un prestižās sacīkstes Francijā un Vācijā, kas iecerētas maija otrajā pusē. Tieši pēc tam sekos Latvijas posms, kas tradicionāli pulcē gan tūkstošiem skatītāju, gan pasaules līmeņa sportistus.
Pēc Ķeguma sacīkstēm čempionāts turpināsies ar vēl vienu Itālijas posmu un vasaras izšķirošajiem etapiem Portugālē, Čehijā, Lommelā, kā arī Skandināvijā un Nīderlandē. Lielais sezonas fināls būs trīs posmu izbrauciens ārpus Eiropas – Turcijā, Ķīnā un Austrālijā, bet 4. oktobrī Francijas Ernē trasē notiks prestižās Nāciju motokrosa sacīkstes, kas tradicionāli noslēdz sezonu.