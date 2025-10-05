Svētdiena, 05.10.2025 12:59
Amālija, Amēlija
Svētdiena, 05.10.2025 12:59
Amālija, Amēlija
Sestdiena, 4. oktobris, 2025 09:51

Ķeguma MXGP posms nākamgad notiks 7. jūnijā

Osports.lv
Ķeguma MXGP posms nākamgad notiks 7. jūnijā
Foto: osports.lv
Sestdiena, 4. oktobris, 2025 09:51

Ķeguma MXGP posms nākamgad notiks 7. jūnijā

Osports.lv

Pasaules motokrosa čempionāta kalendārā 2026. gadā atkal iekļauts Latvijas posms Ķegumā, kas norisināsies 7. jūnijā. Organizatori “Infront Moto Racing” publicējuši provizorisko kalendāru ar kopumā 20 posmiem, bet Latvijā tiks aizvadīts desmitais no tiem.

Ķeguma trase “Zelta Zirgs” jau gadiem ir neatņemama MXGP čempionāta sastāvdaļa un arī šoreiz būs daļa no čempionāta vasaras sezonas, starp Vācijas posmu Toičentālē un Itālijas sacīkstēm Montevarki.

Sezona startēs 22. februārī ar vēl nenosauktu atklāšanas posmu un tad martā dosies uz Argentīnu, Spāniju un Šveici. Pavasarī/vasarā paredzēta intensīva Eiropas posmu sērija, tostarp dubultizcīņas Itālijā un prestižās sacīkstes Francijā un Vācijā, kas iecerētas maija otrajā pusē. Tieši pēc tam sekos Latvijas posms, kas tradicionāli pulcē gan tūkstošiem skatītāju, gan pasaules līmeņa sportistus.

Pēc Ķeguma sacīkstēm čempionāts turpināsies ar vēl vienu Itālijas posmu un vasaras izšķirošajiem etapiem Portugālē, Čehijā, Lommelā, kā arī Skandināvijā un Nīderlandē. Lielais sezonas fināls būs trīs posmu izbrauciens ārpus Eiropas – Turcijā, Ķīnā un Austrālijā, bet 4. oktobrī Francijas Ernē trasē notiks prestižās Nāciju motokrosa sacīkstes, kas tradicionāli noslēdz sezonu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?